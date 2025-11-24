Ætlar ekki að framlengja við Real Madrid

Brasilíski knattspyrnumaðurinn Vinicius Junior hefur sagt félagi sínu Real Madrid að hann ætli sér ekki að framlengja samning sinn við félagið meðan samband hans og Xabi Alonso knattspyrnustjóra Madrídinga er stirt.
Samkvæmt frétt The Athletic sagði leikmaðurinn þetta í einkasamtali við Florentino Perez forseta spænska félagsins.
Mikið hefur verið rætt og ritað um erfiðleika í sambandi Alonso og Vinicius en samningur Brasilíumannsins rennur út í júní 2027.
Alonso hefur ítrekað verið spurður út í samband þeirra og hefur lagt áherslu á að það séu engin persónuleg vandamál á milli þeirra, en að það sé mikilvægt að dreifa álaginu á leikmenn.
Vinicus Junior var mjög ósáttur þegar hann var tekinn af velli í stórleik gegn Barcelona í lok október og þurfti að biðjast afsökunar á hegðun sinni síðar.
Nánar má lesa um málið á heimasíðu The Athletic