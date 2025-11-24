Ævisaga Pólverjans vekur athygli

Ný bók um feril pólska knattspyrnumannsins Robert Lewandowski hefur vakið athygli.
Pólski rithöfundurinn Sebastian Staszewski hefur ritað ævisögu Lewandowski þar sem eitt og annað kemur fram. Þar má til að mynda finna gagnrýni á liðsfélaga Lewandowski, danska varnarmanninn Andreas Christensen.
Í bókinni er haldið fram að Christensen hafi neitað að koma inn á í leik Barcelona við Inter Mílanó í undanúrslitum Meistaradeildarinnar 2023 vegna bakmeiðsla.
Þess í stað hafi Lewandowski þurft að koma inn á þrátt fyrir að vera ekki 100 prósent leikfær.
Katrine Friis Christensen, eiginkona Danans, hefur komið manni sínum til varnar. „Vá, fólk mun skrifa allt til að fá athygli,“ skrifar Katrine.
Í bókinni er Barcelona einnig ásakað um að hafa beðið Lewandowski um að skora ekki fleiri mörk í lok leiktíðarinnar 2022 til 2023 til þess að þurfa ekki að greiða fyrrverandi félagi hans, þýska stórliðinu Bayern Munchen, bónusgreiðslur.
„Við viljum að þú hættir að skora“ eru skilaboðin sem Lewandowski segist hafa fengið. Í bókinni er sagt frá því að Barcelona hefði þurft að greiða Bayern tvær og hálfa milljón evra ef Pólverjinn skoraði meira en 25 mörk á leiktíðinni og vegna fjárhagsvandræða spænska félagsins hefði verið best að komast hjá því.
Lewandowski skoraði ekki í lokaleikjunum tveimur og því fékk Bayern ekki bónusgreiðsluna.