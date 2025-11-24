Fer aftur til uppeldisfélagsins

Norsk-íslenska fótboltakonan María Þórisdóttir er gengin í raðir norska félagsins Klepp sem spilar í norsku B-deildinni á næsta tímabili.
María sem er 32 ára er dóttir Þóris Hergeirssonar, fyrrverandi þjálfara norska kvennalandsliðsins í handbolta. Hún hefur leikið 71 landsleik fyrir Noreg og skorað í þeim þrjú mörk.
María hóf ferilinn hjá Klepp og lék með liðinu til 2017 þegar hún fór til Chelsea.
María lék með Chelsea til ársins 2021, áður en hún gekki í raðir Manchester United. Hún spilaði með Manchester United í tvö ár áður en hún fór til Brighton þar sem hún samningur hennar rann út í sumar.
Eftir framkomu þjálfara Marseille og slagsmál sem brutust út í æfingaleik gegn spænsku liði í lok ágúst, nokkrum dögum eftir að hún samdi við franska félagið, fór María heim til Noregs og rifti svo samningi sínum við Marseille í kjölfarið.
María fór til Brann í september þar sem hún lék sjö deildarleiki en Brann varð norskur meistari á dögunum.
Hún hefur nú skrifað undir tveggja ára samning við Klepp.