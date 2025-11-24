Íþróttir | Fótbolti | mbl | 24.11.2025 | 17:00

Fer aftur til uppeldisfélagsins

María Þórisdóttir í leik með norska landsliðinu.
María Þórisdóttir í leik með norska landsliðinu. AFP/Jean-Francois Monier

Norsk-íslenska fótboltakonan María Þórisdóttir er gengin í raðir norska félagsins Klepp sem spilar í norsku B-deildinni á næsta tímabili.

María sem er 32 ára er dóttir Þóris Hergeirssonar, fyrrverandi þjálfara norska kvennalandsliðsins í handbolta. Hún hefur leikið 71 landsleik fyrir Noreg og skorað í þeim þrjú mörk.

María hóf ferilinn hjá Klepp og lék með liðinu til 2017 þegar hún fór til Chelsea.

María lék með Chelsea til ársins 2021, áður en hún gekki í raðir Manchester United. Hún spilaði með Manchester United í tvö ár áður en hún fór til Brighton þar sem hún samningur hennar rann út í sumar.

Eftir framkomu þjálfara Marseille og slagsmál sem brutust út í æfingaleik gegn spænsku liði í lok ágúst, nokkrum dögum eftir að hún samdi við franska félagið, fór María heim til Noregs og rifti svo samningi sínum við Marseille í kjölfarið.

María fór til Brann í september þar sem hún lék sjö deildarleiki en Brann varð norskur meistari á dögunum.

Hún hefur nú skrifað undir tveggja ára samning við Klepp.

