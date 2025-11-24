Real Madrid gerði jafntefli gegn Elche, 2:2, í 13. umferð 1. deildar Spánar í knattspyrnu í gærkvöldi.
Þetta var þriðji leikur Real Madrid í röð án sigurs. Liðið tapaði gegn Liverpool í Meistaradeildinni og gerði markalaust jafntefli gegn Rayo Vallecano.
Real Madrid er í efsta sæti deildarinnar með 32 stig á meðan erkifjendurnir í Barcelona sitja í 2. sæti með 31 stig.
Xabi Alonso knattspyrnustjóri Real Madrid talaði við fréttamenn eftir leikinn í gærkvöldi.
„Við erum ekki að hrynja. Hver leikur hefur sitt líf. Úrslitin skipta auðvitað máli og við erum meðvitaðir um það og erum sjálfsgangrýnir.
Andinn í liðinu er góður, en við viljum bæta okkur. Við erum Real Madrid og munum alltaf þurfa að lifa með gagnrýni,“ sagði Alonso.
„Eftir gott gengi þá höfum við fengið úrslit sem við hefðum viljað að væru önnur. Við getum ekki verið ánægðir því við viljum alltaf vinna. Það eru margir leikir eftir þannig að við þurfum bara að hugsa um næsta leik.
Tengingin innan liðsins er betri. Við höfum haft tíma til að læra inn á hvorn annan.
Við erum allir í sama báti og fögnum sigrum saman. Við þjáumst alltaf ef við vinnum ekki leiki,“ sagði Spánverjinn.