Glímir við krabbamein í heila

Åge Hareide, fyrrverandi þjálfari íslenska karlalandsliðsins í knattspyrnu, hefur opinberað veikindin sem hrjá hann og sagt var frá fyrir skömmu.
Hann segir í viðtali við VG að um sé að ræða krabbamein í heila en einkennin gerðu fyrst vart við sig um miðjan júlí þegar fjölskyldan var í fríi upp í fjöllum og tók eftir útlitsbreytingum í andliti og breyttum málrómi.
Skömmu áður hafði hinn 72 ára gamli Hareide leikið á als oddi í sjónvarpsútsendingum í kringum landsleiki Noregs og aðeins tveimur dögum fyrir ferðina var hann í góðum gír á hátíð í Molde.
Um það leyti var hann að íhuga tilboð um að snúa aftur í fótboltann eftir að hafa fengið tilboð um að gerast landsliðsþjálfari Óman.
Bendik Hareide, sonur hans, segir að faðir sinn hafi sjálfur ekki tekið eftir neinu, bara fundist hann vera dálítið þreyttur.
Fjórum dögum síðar fór Hareide í læknisskoðun og þann 30. júlí var hann greindur með krabbamein í heila.
„Þetta var áfall," segir Hareide rólegur við VG en fram kemur í fréttinni að hann eigi erfitt með mál.
„Við höfum rætt þetta og vonast til þess að hann geti fylgst með heimsmeistaramótinu næsta sumar en það er of langt í það. Nú einbeitum við okkur bara að því að hann fái góð jól," segir Bendik Hareide.
„Þetta er synd, nú þjálfa ég víst ekki meira," segir Åge Hareide við VG.
Hans síðasta starf var þjálfun íslenska karlalandsliðsins árin 2023 og 2024 en þar lauk hann tæplega 40 ára þjálfaraferli með félagslið og landslið. Þar þjálfaði Hareide m.a. Molde og Rosenborg í Noregi, Bröndby í Danmörku, Helsingborg og Malmö í Svíþjóð, ásamt því að þjálfa landslið Noregs og Danmerkur.
Hann vann meistaratitla sem þjálfari í Noregi, Danmörku og Svíþjóð.
Sem leikmaður lék hann í þrjú ár í efstu deild á Englandi með Manchester City og Norwich en annars lengst af með Molde í Noregi.
Hareide lék á sínum tíma 50 landsleiki fyrir Noreg og skoraði í þeim fimm mörk.