Íþróttir | Fótbolti | mbl | 24.11.2025 | 9:30 | Uppfært 10:06

„Hann var 100% maður leiksins“

Mike Maignan markvörður á blaðamannafundi fyrir leik Íslands og Frakklands …
Mike Maignan markvörður á blaðamannafundi fyrir leik Íslands og Frakklands í október. mbl.is/Hulda Margrét

Christian Pulisic leikmaður AC Milan tryggði liði sínu 1:0 sigur gegn sínum í Inter Mílanó í gærkvöldi. Hann hrósaði markverði sínum Mike Maignan í hástert eftir leikinn. 

Pulisic skoraði eina mark leiksins á 54. mínútu en liðsfélagi hans Maignan sem er landsliðsmarkvörður Frakklands átti frábæran leik í gærkvöldi og varði meðal annars vítaspyrnu frá Hakan Calhanoglu á 74. mínútu.

Eftirs sigur AC Milan situr því í öðru sæti deildarinnar með 25 stig á meðan Inter situr í fjórða sæti með 24 stig.

„Mike átti 100% skilið að vera valinn maður leiksins. Ég skoraði auðvelt mark, en hann varði um það bil 10 dauðafæri,“ sagði Pulisic í viðtali við ítalska fjölmiðiinn DAZN Italia að leik loknum.

„Það er mitt starf að skora mörk. Ég var réttur maður á réttum stað og náði að skora. Það er frábært að við séum að ná í góð úrslit gegn stórliðunum. Nú þurfum við að ná upp sömu ákefð í öllum leikjum,“ sagði Christian Pulisic

