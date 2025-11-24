Lygilegir mánuðir hjá Lionel Messi

Argentínski knattspyrnusnillingurinn Lionel Messi fór enn einu sinni gjörsamlega á kostum í sigri Inter Miami á FC Cincinnati, 4:0, í undanúrslitum Austurdeildarinnar í bandarísku MLS-deildinni í fótbolta í Cincinnati í nótt.
Inter Miami er komið í úrslitaleik Austurdeildarinnar og mætir þar Philadelphia Union eða New York City á útivelli. Sigurvegarinn úr því einvígi mætir síðan sigurliði Vesturdeildarinnar í baráttu um meistaratitilinn.
Lionel Messi skoraði fyrsta mark leiksins og lagði upp næstu þrjú fyrir tvo samlanda sína. Fyrsta lagði hann upp fyrir hinn 19 ára gamla Mateo Silvetti og seinni tvö lagði hann upp fyrir Tadeo Allende.
Lionel Messi, sem er 38 ára gamall, er búinn að skora 35 mörk og leggja upp 20 í 32 leikjum á tímabilinu. Þá hefur hann komið að 20 mörkum í síðustu sjö leikjum sínum með Inter Miami.