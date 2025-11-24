„Norðmenn eru til alls líklegir á HM 2026.“ Þetta segir fyrrverandi markvörður ítalska landsliðsins í fótbolta, Gianluigi Buffon. Buffon var í sigurliði Ítala á HM 2006 í Þýskalandi.
„Noregur er með topplið, eitt af þremur til fjórum sterkustu landsliðum Evrópu og liðið mun láta til sín taka á HM næsta sumar.
Norðmenn hafa margt með sér þessa dagana og gætu skráð sig í sögubækurnar,“ sagði Buffon við ítalska fjölmiðilinn Gazette.
„Þeir eru líkamlega sterkir og dýnamískir, ekki eins og fyrir 30 árum síðan þegar þetta voru aðallega klaufskir risar sem áttu erfitt með að hreyfa sig.
Sjö af ellefu leikmönnum Noregs sem byrjuðu inn á gegn Ítalíu voru á milli 189 cm og 196 cm og þegar þú ert með Haaland í þínu liði þá ertu alltaf með forskot á önnur lið,“ sagði Buffon.