Þrír leikmenn í raðir Árbæinga

Kvennalið Fylkis í knattspyrnu hefur borist liðsstyrkur en þrír leikmenn gengu til liðs við félagið í liðinni viku og semja allir leikmennirnir út árið 2026.
Fylkir leikur í 2. deild kvenna eftir fall úr fyrstu deildinni á liðinni leiktíð.
María Björg Fjölnisdóttir snýr aftur til Fylkis eftir nokkurra ára fjarveru en hún lék með Fylki árin 2018 til 2022.
María Björg hefur leikið 126 leiki þar af rúmlega 30 í efstu deild. Á nýliðnu tímabili lék hún 13 leiki með FHL í Bestu deildinni.
Arna Ósk Arnarsdóttir kemur frá Sindra á Hornafirði en hún hefur spilað 139 KSÍ leiki í meistaraflokki og skorað í þeim 47 mörk.
Emilía Sif Sævarsdóttir kemur frá Fjölni. Hún hefur spilað 28 KSÍ leiki í meistaraflokki og skorað í þeim 5 mörk.
Emilía er uppalin hjá Fylki og spilaði með yngri flokkum félagsins áður en hún skipti yfir í Fjölni árið 2022.