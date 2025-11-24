Vann slag íslensku varnarjaxlanna

Hörður Björgvin Magnússon hafði betur gegn Hirti Hermannssyni þegar varnarmennirnir reyndu mættust í grísku úrvalsdeildinni í knattspyrnu í dag.
Hörður og samherjar hans í Levadiakos unnu þar góðan sigur gegn Volos á útivelli, 2:1, en hann og Hjörtur léku báðir allan tímann í hjarta varnarinnar í sínu liði.
Hjörtur og Hörður hafa marga hildina háð saman en þeir voru m.a. báðir í íslenska landsliðshópnum sem lék á EM í Frakklandi árið 2016.
Bæði lið hafa komið nokkuð á óvart í vetur og voru jöfn að stigum fyrir leikinn. Levadiakos er nú með 21 stig í fjórða sætinu en Volos er með 18 stig í fimmta sæti deildarinnar.
Bæði lið voru í neðri hluta deildarinnar í fyrra og þurftu að leika þar um áframhaldandi sæti. Levadiakos endaði þá í tíunda sæti og Volos í því tólfta. Hörður kom til Levadiakos í ágúst en Hjörtur hefur leikið með Volos frá síðustu áramótum.