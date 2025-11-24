Varar Yamal við

Javier Clemente fyrrverandi landsliðsþjálfari Spánverja hefur varað ungstirnið Lamine Yamal við að ef hann geti ekki stýrt lífi sínu utan vallar gæti fjarað hratt undan ferli hans.
Nárameiðsli Yamal hafa verið í brennidepli og valdið deilum milli félags hans Barcelona og spænska knattspyrnusambandsins.
Barcelona ákvað að láta Yamal gangast undir aðgerð í þeirri von að hann fengi bót meina sinna en lét farast fyrir að láta spænska knattspyrnusambandið vita af þeim áformum.
„Hann er frábær leikmaður en ef hann á erfitt með að stýra lífi sínu utan vallar þá mun hann lenda í vandræðum,“ sagði Clemente sem stýrði spænska landsliðinu á árunum 1992 til 1998.
„Andstæðingar hans vita hvernig hann spilar og þeir munu taka fast á honum, vegna þess hvað hann býr yfir miklum fótboltalegum hæfileikum. Hann mun alltaf verða undir smásjánni og með skotmark á sér,“ sagði Clemente.
Hansi Flick stjóri Barcelona hefur sagt að Yamal hafi sýnt af sér betri hegðun að undanförnu eftir meiðslin en ekki er ljóst hvenær Yamal mun snúa aftur á völlinn.