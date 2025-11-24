Vilja teygja sig yfir Eyrarsundið – Svíum er brugðið

Danska knattspyrnufélagið FC Köbenhavn hefur hug á að gera lítið, sænskt nágrannafélag hinum megin við Eyrarsundið að sínu uppeldisliði.
Rosengård er frá Malmö, aðeins í um hálftíma akstursfjarlægð frá dönsku höfuðborginni, yfir Eyrarsundsbrúna.
Félagið er fyrst og fremst þekkt fyrir sigurgöngu kvennaliðsins sem hefur verið besta félag Svíþjóðar undanfarinn áratug og er stórt nafn í Evrópufótboltanum.
Karlalið Rosengård er hins vegar það sem forráðamenn FCK hafa augastað á en það leikur í sænsku C-deildinni og hefur aldrei komist í tvær efstu deildirnar í landinu.
Fotbollskanalen í Svíþjóð greinir frá þessu og segir að félagið sem rekur FCK, Parken Sport & Entertainment, hafi uppi áætlanir um að kaupa hlut í FC Rosengård 1917, eins og sænska félagið nefnist.
FCK stefni að því að láta unga og efnilega leikmenn úr sínum röðum leika með Rosengård og um leið ætti danska félagið greiðari leið að efnilegum sænskum leikmönnum.
Erik Hadzic, fréttamaður Fotbollskanalen, sagði við Tipsbladet í Danmörku nú undir kvöld að ljóst væri að sænsku knattspyrnuhreyfingunni væri verulega brugðið við þessi tíðindi.
„FCK er að sjálfsögðu stórt félag sem vill gera sig gildandi í Svíþjóð með því að koma Rosengård upp í úrvalsdeildina. Þetta er litla félagið í Malmö þegar við horfum á karlaliðið en kvennaliðið er allt annar hlutur, það er stórt. Ég held að fólk sé fyrst og fremst afar forvitið – enginn veit hvert þetta getur leitt," segir Hadzic sem hefur aðsetur í Malmö.