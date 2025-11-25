Benfica vann botnslaginn – Ajax neðst af 36 liðum

Benfica frá Portúgal fékk í kvöld sín fyrstu stig í Meistaradeild karla í fótbolta og skildi Ajax eftir í neðsta sæti keppninnar með sigri, 2:0, í leik liðanna í Amsterdam.
Sænski varnarmaðurinn Samuel Dahl skoraði glæsilegt mark fyrir portúgalska liðið strax á 6. mínútu og það skildi liðin að fram í uppbótartíma leiksins en þá bætti Leandro Barreiro við marki fyrir Benfica.
Bæði lið höfðu tapað fyrstu fjórum leikjum sínum í keppninni og sátu í tveimur neðstu sætunum. Nú vermir Ajax botnsætið, án stiga, eitt þeirra 36 liða sem leika í keppninni sem ekki hefur fengið stig.
Belgíska liðið Royale Union gerði góða ferð til Tyrklands og vann Galatasaray í Istanbúl, 1:0. Promise David skoraði sigurmarkið á 57. mínútu. Arda Unyay leikmaður Galatasaray fékk rauða spjaldið undir lok leiksins.
Royale Union er þar með komið með 6 stig en Galatasaray er með 9 stig eftir þrjá sigra í fyrstu fjórum leikjum keppninnar.
Hinir sjö leikir kvöldsins hefjast allir klukkan 20 og fylgst er með öllu sem gerist í beinni textalýsingu hér á mbl.is.