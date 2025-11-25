Íþróttir | Fótbolti | mbl | 25.11.2025 | 19:40

Benfica vann botnslaginn – Ajax neðst af 36 liðum

Leikmenn Benfica fagna Samuel Dahl eftir að hann skoraði strax …
Leikmenn Benfica fagna Samuel Dahl eftir að hann skoraði strax á 6. mínútu. AFP/John Thys

Benfica frá Portúgal fékk í kvöld sín fyrstu stig í Meistaradeild karla í fótbolta og skildi Ajax eftir í neðsta sæti keppninnar með sigri, 2:0, í leik liðanna í Amsterdam. 

Sænski varnarmaðurinn Samuel Dahl skoraði glæsilegt mark fyrir portúgalska liðið strax á 6. mínútu og það skildi liðin að fram í uppbótartíma leiksins en þá bætti Leandro Barreiro við marki fyrir Benfica.

Bæði lið höfðu tapað fyrstu fjórum leikjum sínum í keppninni og sátu í tveimur neðstu sætunum. Nú vermir Ajax botnsætið, án stiga, eitt þeirra 36 liða sem leika í keppninni sem ekki hefur fengið stig.

Belgíska liðið Royale Union gerði góða ferð til Tyrklands og vann Galatasaray í Istanbúl, 1:0. Promise David skoraði sigurmarkið á 57. mínútu. Arda Unyay leikmaður Galatasaray fékk rauða spjaldið undir lok leiksins.

Royale Union er þar með komið með 6 stig en Galatasaray er með 9 stig eftir þrjá sigra í fyrstu fjórum leikjum keppninnar.

Hinir sjö leikir kvöldsins hefjast allir klukkan 20 og fylgst er með öllu sem gerist í beinni textalýsingu hér á mbl.is.

