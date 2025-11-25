Chelsea vann Barcelona - City og Newcastle töpuðu

Sjö leikir fóru fram í 5. umferð í Meistaradeildar Evrópu í fótbolta í kvöld. Leikirnir fóru frekar rólega af stað en aðeins fimm mörk komu í fyrri hálfleik í leikjunum en svo opnaðist allt upp á gátt í seinni hálfleik en alls urðu mörkin 19 talsins í kvöld.
Fyrr í dag vann Benfica 2:0 sigur á liði Ajax í Amsterdam og Royale Union vann góðan 1:0 sigur á Galatasaray í Tyrklandi.
Úrslitin í heildina urðu þessi:
17.45 Ajax - Benfica 0:2
17.45 Galatasaray - Royale Union 0:1
20.00 Bodö/Glimt - Juventus 2:3
20.00 Chelsea - Barcelona 3:0
20.00 Dortmund - Villarreal 4:0
20.00 Manchester City - Leverkusen 0:2
20.00 Marseille - Newcastle 2:1
20.00 Napoli - Qarabag 2:0
20.00 Slavia Prag - Athletic Bilbao 0:0
Bayern München, Arsenal og Inter Mílanó eru efst í deildinni með 12 stig en Dortmund, Chelsea og Manchester City koma næst með 10 stig hvert. Efstu þrjú liðin leika öll annað kvöld.
Chelsea vann öruggan 3:0 sigur á liði Barcelona á Stamford Bridge en fyrsta markið kom á 27. mínútu leiksins en það var sjálfsmark hjá Jules Koundé en fyrir það höfðu leikmenn Chelsea tvívegis komið boltanum í netið en í bæði skiptin voru mörkin réttilega dæmd af. Á 44. mínútu leiksins fékk fyrirliði Barcelona, Ronald Araujo, sitt annað gula spjald og þar með rautt spjald og því þurfti hann að yfirgefa völlinn og Barcelona manni færri. Þetta var aldrei spurning í seinni hálfleik og Estevao bætti við öðru marki á 55. mínútu og svo kláraði Liam Delap þetta á 73. mínútu með góðu marki eftir frábæra sendingu frá Enzo Fernandez.
Pep Guardiola gerði tíu breytingar að byrjunarliði Manchester City í kvöld frá leiknum gegn Newcastle í ensku úrvalsdeildinni um síðustu helgi og það sást greinilega að þeir sem byrjuðu þennan leik voru alls ekki klárir í þetta verkefni. Mótherjar Manchester City í kvöld á Etihad Stadium voru Bayer Leverkusen og það voru þeir sem tóku forystu í leiknum á 23. mínútu þegar Alejandro Grimaldo kom boltanum í netið. Guardiola gerði þrefalda skiptingu í hálfleik en það virtist ekki breyta neinu hjá heimamönnum. Patrik Schick kom svo Bayer Leverkusen í 2:0 á 55. mínútu og þrátt fyrir það að skipt Erling Haaland og Rayan Cherki inn á stuttu síðar breyttist lítið hjá Manchester City og lokatölur í Manchester var 2:0 fyrir Bayer Leverkusen.
Stuðningsmenn Bodo/Glimt voru nánast byrjaðir að fagna því að ná jafntefli gegn Juventus í frostinu og snjónum í Noregi í kvöld þegar Sondre Brunstad Fet skoraði úr vítaspyrnu og jafnaði metin í 2:2 á 87. mínútu leiksins en Jonathan David kom í veg fyrir þau fagnaðarlæti með marki á 91. mínútu leiksins en markið tryggði Juventus 3:2 sigur í kuldanum. Ole Blomberg kom Bodo/Glimt yfir á 27. mínútu en tvö mörk á fyrstu 15 mínútunum í seinni hálfleik frá Ikoma Lois Openda og Weston McKennie komu Juventus í 2:1.
Pierre-Emerick Aubameyang var maður leiksins í Marseille í Frakklandi í kvöld en hann skoraði bæði mörk Marseille í 2:1 sigri gegn Newcastle í kvöld. Það var aftur á móti Harvey Barnes sem kom Newcastle yfir strax á 6. mínútu leiksins en þessi tvö mörk í upphafi seinni hálfleiks frá Pierre-Emerick Aubameyang kláruðu dæmið fyrir heimamenn.
Dortmund vann góðan 4:0 sigur á liði Villarreal í Þýskalandi í kvöld en það tók tíma fyrir heimamenn að skora fyrsta markið. Það kom í uppbótartíma í fyrri hálfleik en það mark skoraði Serhou Guirassy með skalla af stuttu færi. Guirassy bætti öðru marki við í upphafi seinni hálfleiks og kom heimamönnum í 2:0 en hann fylgdi á eftir sinni eigin vítaspyrnu sem Junior varði frá honum. Vítaspyrnuna fékk Dortmund eftir að Juan Foyth fékk að líta rauða spjaldið fyrir að verja með hendi á línu. Karim Adeyemi og Daniel Svensson bættu svo tveimur mörkum við og lokatölur þvi 4:0 fyrir Dortmund.
Napoli vann 2:0 sigur á Qarabag frá Aserbaídsjan á Ítalíu en Scott McTominay var maðurinn á bak við sigur Napoli. Scott McTominay skoraði fyrra mark Napoli á 65. mínútu leiksins og svo átti hann skot á 72. mínútu sem fór í varnarmann Qarabag, Marko Jankovic, sem lak í netið.
Í Prag í Tékklandi gerðu svo Slavia Prag og Athletic Club markalaust jafntefli.
