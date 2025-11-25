Íþróttir | Fótbolti | mbl | 25.11.2025 | 17:55 | Uppfært 18:25

HM 2026: Fjögur bestu mætast ekki fyrr en í undanúrslitum

Spánverjar eru efstir á heimslista FIFA fyrir riðladrátt heimsmeistaramótsins.
Spánverjar eru efstir á heimslista FIFA fyrir riðladrátt heimsmeistaramótsins. AFP/Giorgi Arjevanidze
Víðir Sigurðsson
mbl.is

Víðir Sigurðsson

vs@mbl.is

Alþjóða knattspyrnusambandið, FIFA, hefur staðfest styrkleikaflokkana fyrir riðladrátt heimsmeistaramóts karla 2026 en hann fer fram föstudaginn 5. desember.

Þær sex þjóðir sem bætast síðastar við í umspilinu í lok mars, fjórar frá Evrópu og tvær annars staðar úr heiminum, verða allar í fjórða og síðasta styrkleikaflokki.

Skiptingin er sem hér segir:

Fyrsti styrkleikaflokkur:
Bandaríkin
Mexíkó
Kanada
Spánn
Argentína
Frakkland
England
Portúgal
Brasilía
Holland
Belgía
Þýskaland

Annar styrkleikaflokkur:
Króatía
Marokkó
Kólumbía
Úrúgvæ
Sviss
Japan
Senegal
Íran
Suður-Kórea
Ekvador
Austurríki
Ástralía

Þriðji styrkleikaflokkur:
Panama
Noregur
Egyptaland
Alsír
Skotland
Paragvæ
Fílabeinsströndin
Túnis
Úsbekistan
Katar
Sádi-Arabía
Suður-Afríka

Fjórði styrkleikaflokkur:
Jórdanía
Grænhöfðaeyjar
Gana
Curacao
Haítí
Nýja-Sjáland
Fjórar Evrópuþjóðir úr umspili
Tvær þjóðir úr heimsumspilinu

Riðlarnir á HM verða tólf talsins og eitt lið úr hverjum styrkleikaflokki verður dregið í hvern riðil.

Þá hefur FIFA tilkynnt að þær fjórar þjóðir sem eru efstar á styrkleikalistanum geti ekki mæst fyrr en í undanúrslitum heimsmeistaramótsins, svo framarlega sem þær vinna sína riðla í keppninni.

Þetta eru Spánn, Argentína, Frakkland og England.

mbl.is
Fleira áhugavert
Undrast ummæli borgarstjóra Myndbirtingarnar hafa mikil áhrif Héraðsdómur sýknar ríkið í Vélfagsmáli Alþingi láti rannsaka saksóknara
Fleira áhugavert
Sex drepnir í árásum á Kænugarð „Djúpstæð krísa“ ríkir á sjúkrahúsinu Fimm ár fyrir stunguárás vegna ágreinings barnanna Undrast ummæli borgarstjóra