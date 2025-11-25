HM 2026: Fjögur bestu mætast ekki fyrr en í undanúrslitum

Alþjóða knattspyrnusambandið, FIFA, hefur staðfest styrkleikaflokkana fyrir riðladrátt heimsmeistaramóts karla 2026 en hann fer fram föstudaginn 5. desember.
Þær sex þjóðir sem bætast síðastar við í umspilinu í lok mars, fjórar frá Evrópu og tvær annars staðar úr heiminum, verða allar í fjórða og síðasta styrkleikaflokki.
Skiptingin er sem hér segir:
Fyrsti styrkleikaflokkur:
Bandaríkin
Mexíkó
Kanada
Spánn
Argentína
Frakkland
England
Portúgal
Brasilía
Holland
Belgía
Þýskaland
Annar styrkleikaflokkur:
Króatía
Marokkó
Kólumbía
Úrúgvæ
Sviss
Japan
Senegal
Íran
Suður-Kórea
Ekvador
Austurríki
Ástralía
Þriðji styrkleikaflokkur:
Panama
Noregur
Egyptaland
Alsír
Skotland
Paragvæ
Fílabeinsströndin
Túnis
Úsbekistan
Katar
Sádi-Arabía
Suður-Afríka
Fjórði styrkleikaflokkur:
Jórdanía
Grænhöfðaeyjar
Gana
Curacao
Haítí
Nýja-Sjáland
Fjórar Evrópuþjóðir úr umspili
Tvær þjóðir úr heimsumspilinu
Riðlarnir á HM verða tólf talsins og eitt lið úr hverjum styrkleikaflokki verður dregið í hvern riðil.
Þá hefur FIFA tilkynnt að þær fjórar þjóðir sem eru efstar á styrkleikalistanum geti ekki mæst fyrr en í undanúrslitum heimsmeistaramótsins, svo framarlega sem þær vinna sína riðla í keppninni.
Þetta eru Spánn, Argentína, Frakkland og England.