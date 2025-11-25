Íþróttir | Fótbolti | mbl | 25.11.2025 | 14:48

Íslensku landsliðskonurnar í liði umferðarinnar

Karólína Lea Vilhjálmsdóttir og Cecilía Rán Rúnarsdóttir.
Karólína Lea Vilhjálmsdóttir og Cecilía Rán Rúnarsdóttir. Ljósmynd/Jon Forberg

Cecilía Rán Rúnarsdóttir og Karólína Lea Vilhjálmsdóttir, leikmenn Inter Mílanó, eru báðar í liði umferðarinnar hjá ítölsku A-deildinni í fótbolta eftir frammistöðu sína með liðinu um nýliðna helgi.

Inter lagði Lazio að velli í Róm, 2:0, í 7. umferð deildarinnar en Cecilía, sem stóð á milli stanganna hjá Inter í leiknum, varði meðal annars vítaspyrnu á lokamínútunum.

Landsliðskonurnar fóru á kostum

Karólína Lea átti einnig mjög góðan leik en hún lagði upp bæði mörk ítalska liðsins fyrir Tessu Wullaert.

Þetta var annar sigur Inter á tímabilinu en liðið er með níu stig í sjöunda sætinu, níu stigum minna en topplið Roma.

