Íslensku landsliðskonurnar í liði umferðarinnar

Cecilía Rán Rúnarsdóttir og Karólína Lea Vilhjálmsdóttir, leikmenn Inter Mílanó, eru báðar í liði umferðarinnar hjá ítölsku A-deildinni í fótbolta eftir frammistöðu sína með liðinu um nýliðna helgi.
Inter lagði Lazio að velli í Róm, 2:0, í 7. umferð deildarinnar en Cecilía, sem stóð á milli stanganna hjá Inter í leiknum, varði meðal annars vítaspyrnu á lokamínútunum.
Karólína Lea átti einnig mjög góðan leik en hún lagði upp bæði mörk ítalska liðsins fyrir Tessu Wullaert.
Þetta var annar sigur Inter á tímabilinu en liðið er með níu stig í sjöunda sætinu, níu stigum minna en topplið Roma.
