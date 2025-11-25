Íslenskur strákur raðar inn mörkum í Danmörku

Knattspyrnumaðurinn ungi Alexander Máni Guðjónsson sem dönsku meistararnir Midtjylland keyptu frá Stjörnunni í sumar hefur þegar vakið talsverða athygli með sínu nýja félagi.
Hann er markahæsti leikmaðurinn í U17 ára deildinni í Danmörku með tíu mörk í fyrstu ellefu umferðunum, og þar af fimm mörk í þremur leikjum í þessum mánuði.
Í lok október skoraði Alexander auk þess fimm mörk í tveimur leikjum íslenska U17 ára landsliðsins gegn Georgíu og Grikklandi í undankeppni EM.
Tipsbladet í Danmörku fjallar um Alexander í dag undir fyrirsögninni: Framtíðar markaskorari í úrvalsdeildinni? Fer hamförum í Danmörku.
Þar kemur fram að hann hafi á dögunum fengið tækifæri með varaliði Midtjylland þar sem hann hafi verið eini U17 ára leikmaðurinn og m.a. spilað þar með tveimur leikmönnum úr aðalliðshópi félagsins, Jonas Lössl markverði og Paulinho.
„Það er enginn vafi á því að Midtjylland hefur krækt í gríðarlegt efni í þessum 16 ára gamla Íslendingi og svo verður tíminn að leiða í ljós hvort hann eigi eftir að sýna markheppni sína í úrvalsdeildinni," segir í grein Tipsbladet.
Komist Alexander í dönsku úrvalsdeildina fetar hann í fótspor föður síns, Guðjóns Baldvinssonar, sem lék hluta úr tímabili með Nordsjælland í þeirri deild.