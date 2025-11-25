Íþróttir | Fótbolti | mbl | 25.11.2025 | 20:00

Meistaradeildin í beinni: Níu leikir í kvöld

Chelsea tekur á móti Barcelona í stórleik kvöldsins á Stamford …
Chelsea tekur á móti Barcelona í stórleik kvöldsins á Stamford Bridge. AFP/Henry Nicholls

Níu leikir eru á dagskránni í Meistaradeild karla í fótbolta í kvöld en þetta er fimmta umferðin af átta sem er leikin í kvöld og annað kvöld.

Fylgst er með gangi mála í öllum leikjunum en þeir eru eftirtaldir:

17.45 Ajax - Benfica 0:2
17.45 Galatasaray - Royale Union 0:1
20.00 Bodö/Glimt - Juventus
20.00 Chelsea - Barcelona
20.00 Dortmund - Villarreal
20.00 Manchester City - Leverkusen
20.00 Marseille - Newcastle
20.00 Napoli - Qarabag
20.00 Slavia Prag - Athletic Bilbao

Fyrir leiki kvöldsins eru Bayern München, Arsenal og Inter Mílanó með fullt hús, 12 stig úr fjórum leikjum. Manchester City er með 10 stig og síðan koma París SG, Newcastle, Real Madrid, Liverpool og Galatasaray með 9 stig hvert.

kl. 20:01 Textalýsing Það vekur mikla athygli að Haaland byrjar á bekknum hjá Manchester City í kvöld en hann átti ekki sérlega góðan leik gegn Newcastle á laugardaginn.
mbl.is
