Meistaradeildin í beinni: Níu leikir í kvöld

Níu leikir eru á dagskránni í Meistaradeild karla í fótbolta í kvöld en þetta er fimmta umferðin af átta sem er leikin í kvöld og annað kvöld.
Fylgst er með gangi mála í öllum leikjunum en þeir eru eftirtaldir:
17.45 Ajax - Benfica 0:2
17.45 Galatasaray - Royale Union 0:1
20.00 Bodö/Glimt - Juventus
20.00 Chelsea - Barcelona
20.00 Dortmund - Villarreal
20.00 Manchester City - Leverkusen
20.00 Marseille - Newcastle
20.00 Napoli - Qarabag
20.00 Slavia Prag - Athletic Bilbao
Fyrir leiki kvöldsins eru Bayern München, Arsenal og Inter Mílanó með fullt hús, 12 stig úr fjórum leikjum. Manchester City er með 10 stig og síðan koma París SG, Newcastle, Real Madrid, Liverpool og Galatasaray með 9 stig hvert.