Ronaldo slapp við lengra bann

Cristiano Ronaldo í leiknum gegn Írum í Dublin.
Cristiano Ronaldo í leiknum gegn Írum í Dublin. AFP/Paul Faith

Cristiano Ronaldo verður ekki í leikbanni þegar heimsmeistarakeppnin í knattspyrnu hefst í Norður-Ameríku næsta sumar.

Ronaldo fékk rauða spjaldið þegar Portúgalir töpuðu fyrir Írum í Dublin í næstsíðasta leik sínum í undankeppni HM, fyrir að gefa Dara O'Shea olnbogaskot, og hætta var talin á að hann fengi þriggja leikja bann hjá FIFA.

Það hefði þýtt að hann hefði verið í banni í fyrstu tveimur leikjum Portúgals á HM en Ronaldo tók út bann þegar liðið mætti Armeníu í lokaumferð undankeppninnar.

Niðurstaða FIFA er hins vegar sú að eins leiks bann sé nægileg refsing en portúgalska knattspyrnusambandið hafði biðlað til FIFA um það á þeim forsendum að þetta væri hans fyrsta rauða spjald á löngum ferli með landsliðinu.

Þar með blasir því við að Ronaldo taki þátt í sínu sjötta heimsmeistaramóti næsta sumar án nokkurra vandræða.

