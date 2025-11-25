Ronaldo slapp við lengra bann

Cristiano Ronaldo verður ekki í leikbanni þegar heimsmeistarakeppnin í knattspyrnu hefst í Norður-Ameríku næsta sumar.
Ronaldo fékk rauða spjaldið þegar Portúgalir töpuðu fyrir Írum í Dublin í næstsíðasta leik sínum í undankeppni HM, fyrir að gefa Dara O'Shea olnbogaskot, og hætta var talin á að hann fengi þriggja leikja bann hjá FIFA.
Það hefði þýtt að hann hefði verið í banni í fyrstu tveimur leikjum Portúgals á HM en Ronaldo tók út bann þegar liðið mætti Armeníu í lokaumferð undankeppninnar.
Niðurstaða FIFA er hins vegar sú að eins leiks bann sé nægileg refsing en portúgalska knattspyrnusambandið hafði biðlað til FIFA um það á þeim forsendum að þetta væri hans fyrsta rauða spjald á löngum ferli með landsliðinu.
Þar með blasir því við að Ronaldo taki þátt í sínu sjötta heimsmeistaramóti næsta sumar án nokkurra vandræða.