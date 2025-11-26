Íþróttir | Fótbolti | mbl | 26.11.2025 | 19:44

Davíð skoraði og getur farið upp um deild

Davíð Snær Jóhannsson í leik með Aalesund.
Davíð Snær Jóhannsson í leik með Aalesund. Ljósmynd/Jon Forberg

Íslendingaliðið Aalesund getur enn unnið sér sæti í norsku úrvalsdeildinni í knattspyrnu eftir sigur á Egersund á heimavelli, 3:1, í framlengdum leik í umspilinu í kvöld.

Keflvíkingurinn Davíð Snær Jóhannsson gulltryggði Aalesund sigurinn með marki undir lok framlengingarinnar.

Þetta stóð þó tæpt því Aalesund lenti undir í leiknum og náði ekki að jafna fyrr en í uppbótartíma og knúði með því fram framlengingu þar sem Frederik Heiselberg skoraði sigurmarkið.

Davíð Snær kom inn á sem varamaður hjá Aalesund á 77. mínútu en Ólafur Guðmundsson var á varamannabekk liðsins allan tímann.

Aalesund sækir þar með Kongsvinger heim í undanúrslitaleik umspilsins en sigurliðið í þeirri viðureign leikur til úrslita um úrvalsdeildarsæti gegn Bryne, sem hafnaði í 14. sæti af 16 liðum í úrvalsdeildinni.

mbl.is
