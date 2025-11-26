Davíð skoraði og getur farið upp um deild

Íslendingaliðið Aalesund getur enn unnið sér sæti í norsku úrvalsdeildinni í knattspyrnu eftir sigur á Egersund á heimavelli, 3:1, í framlengdum leik í umspilinu í kvöld.
Keflvíkingurinn Davíð Snær Jóhannsson gulltryggði Aalesund sigurinn með marki undir lok framlengingarinnar.
Þetta stóð þó tæpt því Aalesund lenti undir í leiknum og náði ekki að jafna fyrr en í uppbótartíma og knúði með því fram framlengingu þar sem Frederik Heiselberg skoraði sigurmarkið.
Davíð Snær kom inn á sem varamaður hjá Aalesund á 77. mínútu en Ólafur Guðmundsson var á varamannabekk liðsins allan tímann.
Aalesund sækir þar með Kongsvinger heim í undanúrslitaleik umspilsins en sigurliðið í þeirri viðureign leikur til úrslita um úrvalsdeildarsæti gegn Bryne, sem hafnaði í 14. sæti af 16 liðum í úrvalsdeildinni.