Í byrjunarliði í Meistaradeildinni

Hinn 17 ára gamli Viktor Bjarki Daðason er í byrjunarliði FC Köbenhavn sem tekur á móti Kairat Almaty frá Kasakstan í Meistaradeildinni í fótbolta á Parken í Kaupmannahöfn í kvöld.
Hann fær þar með sitt fyrsta tækifæri í byrjunarliði danska félagsins en Viktor hefur fimm sinnum komið inn á sem varamaður í dönsku úrvalsdeildinni og tvisvar í Meistaradeildinni. Hann skoraði einmitt í fyrsta leik sínum, þegar hann kom inn á sem varamaður gegn Borussia Dortmund.
Leikur liðanna hefst klukkan 17.45 en þau eru bæði með eitt stig eftir fjóra leiki og leita því að sínum fyrsta sigri í kvöld.