Íþróttir | Fótbolti | mbl | 26.11.2025 | 17:21

Í byrjunarliði í Meistaradeildinni

Viktor Bjarki Daðason byrjar inn á í kvöld.
Viktor Bjarki Daðason byrjar inn á í kvöld. AFP/Liselotte Sabroe

Hinn 17 ára gamli Viktor Bjarki Daðason er í byrjunarliði FC Köbenhavn sem tekur á móti Kairat Almaty frá Kasakstan í Meistaradeildinni í fótbolta á Parken í Kaupmannahöfn í kvöld.

Hann fær þar með sitt fyrsta tækifæri í byrjunarliði danska félagsins en Viktor hefur fimm sinnum komið inn á sem varamaður í dönsku úrvalsdeildinni og tvisvar í Meistaradeildinni. Hann skoraði einmitt í fyrsta leik sínum, þegar hann kom inn á sem varamaður gegn Borussia Dortmund.

Leikur liðanna hefst klukkan 17.45 en þau eru bæði með eitt stig eftir fjóra leiki og leita því að sínum fyrsta sigri í kvöld.

mbl.is
Fleira áhugavert
Fóru suður og handtóku lögmanninn Fundu fjölda endurmenntunarbúða fyrir börn „Málið er útrætt af minni hálfu“ Vandi blasir við í atvinnulífi Vestfjarða
Fleira áhugavert
Hæstiréttur staðfestir 16 ára dóm yfir Dagbjörtu Vandi blasir við í atvinnulífi Vestfjarða Gínea býr sig undir gríðarlegt framfaraskeið 30 kennslustundir fallið niður á þremur mánuðum