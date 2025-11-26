Liverpool steinlá á Anfield – Arsenal á toppinn

Arsenal er eitt á toppi Meistaradeildar karla í fótbolta eftir sigur á Bayern München í fimmtu umferð deildarinnar í kvöld, 3:1, en 42 mörk voru skoruð í níu fjörugum leikjum.
Úrslit kvöldsins:
17.45 FC Köbenhavn - Kairat Almaty 3:2
17.45 Pafos - Mónakó 2:2
20.00 Arsenal - Bayern München 3:1
20.00 Atlético Madrid - Inter Mílanó 2:1
20.00 Eintracht Frankfurt - Atalanta 0:3
20.00 Liverpool - PSV Eindhoven 1:4
20.00 Olympiacos - Real Madrid 3:4
20.00 París SG - Tottenham 5:3
20.00 Sporting Lissabon - Club Brugge 3:0
Arsenal er með 15 stig á toppi deildarinnar eftir fimm umferðir. París SG, Bayern München, Inter Mílanó og Real Madrid eru með 12 stig og síðan koma Dortmund, Chelsea, Sporting Lissabon, Manchester City og Atalanta með 10 stig hvert.
Meira um leikina fljótlega.
Fyrr í kvöld vann FC Kobenhavn lið Kairat Almaty 3:2 á Parken en það var Viktor Bjarki Daðason sem skoraði fyrsta mark danska liðsins. Pafos FC og Monakó gerðu svo 2:2 jafntefli á Kýpur.