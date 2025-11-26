Íþróttir | Fótbolti | mbl | 26.11.2025 | 21:59

Liverpool steinlá á Anfield – Arsenal á toppinn

Þór Bæring Ólafsson

[email protected]

Arsenal er eitt á toppi Meistaradeildar karla í fótbolta eftir sigur á Bayern München í fimmtu umferð deildarinnar í kvöld, 3:1, en 42 mörk voru skoruð í níu fjörugum leikjum.

Úrslit kvöldsins:
17.45 FC Köbenhavn - Kairat Almaty 3:2
17.45 Pafos - Mónakó 2:2
20.00 Arsenal - Bayern München 3:1
20.00 Atlético Madrid - Inter Mílanó 2:1
20.00 Eintracht Frankfurt - Atalanta 0:3
20.00 Liverpool - PSV Eindhoven 1:4
20.00 Olympiacos - Real Madrid 3:4
20.00 París SG - Tottenham 5:3
20.00 Sporting Lissabon - Club Brugge 3:0

Arsenal er með 15 stig á toppi deildarinnar eftir fimm umferðir. París SG, Bayern München, Inter Mílanó og Real Madrid eru með 12 stig og síðan koma Dortmund, Chelsea, Sporting Lissabon, Manchester City og Atalanta með 10 stig hvert.

Meira um leikina fljótlega.

Lýsing uppfærist sjálfkrafa

Allar lýsingar í beinni

Aðrir virkir leikir

Þýskaland 32:25 Ísland opna
60. mín. Thea Imani Sturludóttir (Ísland) skoraði mark Sandra finnur Theu sem skorar í miðju stökki. Frábært mark.
Njarðvík 80:102 Haukar opna
99. mín. skorar

Leiklýsing

Meistaradeildin í beinni opna loka
kl. 21:59 Leikur hafinn Þá erum leikjum kvöldsins í Meistaradeildinni lokið. Þetta var svo sannarlega markaveisla. Hér koma úrslit kvöldsins: Arsenal - Bayern Munchen 3:1, Atletico Madrid - Inter Milan 2:1, Frankfurt - Atalanta 0:3, Liverpool - PSV Eindhoven 1:4, Olympiacos - Real Madrid 3:4, PSG - Tottenham 5:3 og Sporting CP - Club Brugge 3:0. Fyrr í kvöld vann FC Kobenhavn lið Kairat Almaty 3:2 á Parken en það var Viktor Bjarki Daðason sem skoraði fyrsta mark danska liðsins. Pafos FC og Monakó gerðu svo 2:2 jafntefli á Kýpur.
mbl.is
Fleira áhugavert
16 til 17 milljónir rúmmetra af kviku Segir stjórnmálamenn þurfa að fara varlega Fóru suður og handtóku lögmanninn Reiknað með frekari samdrætti
Fleira áhugavert
36 látnir í eldsvoðanum í Hong Kong „Leika sér að því að vera góðir á annarra kostnað“ „Málið er útrætt af minni hálfu“ Hæstiréttur staðfestir 16 ára dóm yfir Dagbjörtu