Meistaradeildin í beinni - sjö leikir eftir

Níu leikir fara fram í Meistaradeild karla í fótbolta í kvöld, þar á meðal mætast Arsenal - Bayern München, París SG - Tottenham og Liverpool - PSV Eindhoven.
Fylgst er með gangi mála í öllum leikjunum í beinni textalýsingu hér fyrir neðan.
Leikir kvöldsins:
17.45 FC Köbenhavn - Kairat Almaty 3:2
17.45 Pafos - Mónakó 2:2
20.00 Arsenal - Bayern München
20.00 Atlético Madrid - Inter Mílanó
20.00 Eintracht Frankfurt - Atalanta
20.00 Liverpool - PSV Eindhoven
20.00 Olympiacos - Real Madrid
20.00 París SG - Tottenham
20.00 Sporting Lissabon - Club Brugge
Bayern München, Arsenal og Inter Mílanó eru með 12 stig hvert, Dortmund, Chelsea og Manchester City eru með 10 stig og síðan koma París SG, Newcastle, Real Madrid, Liverpool og Galatasaray með 9 stig hvert.
