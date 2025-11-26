Íþróttir | Fótbolti | mbl | 26.11.2025 | 11:34

Nafngreina leikmennina sem eru ósáttir með Alonso

Vinícius Junior er ósáttur með Xabi Alonso.
Vinícius Junior er ósáttur með Xabi Alonso. AFP/Sameer Al-Doumy

Sex leikmenn Real Madrid eru sagðir afar ósáttir með stjórnarhætti spænska knattspyrnustjórans Xabi Alonso hjá félaginu.

Það er spænski miðillinn Mundo Deportivo sem greinir frá þessu en leikmennirnir sem um ræðir eru þeir Vinícius Júnior, Federico Valverde, Brahim Díaz, Rodrygo, Endrick og Ferland Mendy.

Vinícius og Valverde eru þeir einu af sexmenningunum sem hafa átt fast sæti í byrjunarliði Real Madrid á tímabilinu en The Athletic greindi frá því á dögunum að Vinícius hefði ekki áhuga á því að framlengja samning sinn á meðan Alonso er við stjórnvölin. 

Í frétt spænska miðilsins kemur einnig fram að nokkrir leikmenn í hópnum standi mjög þétt við bakið á Alonso og það séu leikmenn á borð við Kylian Mbappé og Thibaut Courtois.

