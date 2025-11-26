Ólíklegt að landsliðsfyrirliðinn fari

Enski knattspyrnumaðurinn Harry Kane verður að öllum líkindum áfram í herbúðum Bayern München á næstu leiktíð.
Það er þýski miðillinn Bild sem greinir frá þessu en Kane, sem er 32 ára gamall, hefur verið orðaður við bæði Barcelona og heimkomu til Englands undanfarnar vikur.
Framherjinn gekk til liðs við Bayern frá Tottenham sumarið 2023 fyrir 100 milljónir punda en hann hefur skorað 109 mörk og lagt upp önnur 29 í 114 leikjum fyrir félagið.
Samningur hans í Þýskalandi rennur út næsta sumar en Bild greinir frá því að forráðamenn Bayern vilji ólmir halda framherjanum í Þýskalandi og að þeir ætli að bjóða honum nýjan samning.