Real Madrid vill fá Argentínumanninn aftur

Forráðamenn knattspyrnuliðs Real Madrid á Spáni vilja fá Nico Paz aftur til félagsins.
Það er ítalski félagaskiptasérfræðingurinn Fabrizio Romano sem greinir frá þessu en Paz, sem er 21 árs gamall, er samningsbundinn Como í ítölsku A-deildinni.
Hann er uppalinn hjá Real Madrid en gekk til liðs við Como sumarið 2024 fyrir fimm milljónir punda.
Hann hefur slegið í gegn á Ítalíu og skoraði fimm mörk og hefur lagt upp önnur fjögur í 12 leikjum í ítölsku A-deildinni á tímabilinu.
Real Madrid þarf að greiða í kringum átta milljónir punda til þess að fá Argentínumanninn aftur.