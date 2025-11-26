Íþróttir | Fótbolti | mbl | 26.11.2025 | 12:49

Real Madrid vill fá Argentínumanninn aftur

Nico Paz.
Nico Paz. AFP/MEGAN BRIGGS

Forráðamenn knattspyrnuliðs Real Madrid á Spáni vilja fá Nico Paz aftur til félagsins.

Það er ítalski félagaskiptasérfræðingurinn Fabrizio Romano sem greinir frá þessu en Paz, sem er 21 árs gamall, er samningsbundinn Como í ítölsku A-deildinni.

Hann er uppalinn hjá Real Madrid en gekk til liðs við Como sumarið 2024 fyrir fimm milljónir punda.

Hann hefur slegið í gegn á Ítalíu og skoraði fimm mörk og hefur lagt upp önnur fjögur í 12 leikjum í ítölsku A-deildinni á tímabilinu.

Real Madrid þarf að greiða í kringum átta milljónir punda til þess að fá Argentínumanninn aftur.

mbl.is
