Viktor fjórði Íslendingurinn

Viktor Bjarki Daðason í baráttu við Alexander Mrynsky varnarmann Kairat …
Viktor Bjarki Daðason í baráttu við Alexander Mrynsky varnarmann Kairat í leiknum á Parken í kvöld. AFP/Ida Marie Odgaard

Viktor Bjarki Daðason, hinn 17 ára gamli framherji FC Köbenhavn, varð í kvöld aðeins fjórði Íslendingurinn til að skora meira en eitt mark í Meistaradeild karla í fótbolta.

Viktor var í fyrsta sinn í byrjunarliði FCK þegar liðið tók á móti Kairat Almaty frá Kasakstan á Parken í Kaupmannahöfn.

Hann skoraði fyrsta markið í 3:2 sigri liðsins, eftir 26 mínútna leik og lék fram í uppbótartíma leiksins þegar honum var skipt af velli.

Þar með hefur Viktor skorað tvö mörk í fyrstu þremur leikjum sínum í Meistaradeildinni.

Eiður Smári Guðjohnsen, Hákon Arnar Haraldsson og Arnór Sigurðsson eru einu Íslendingarnir sem hafa leikið þann leik. Eiður skoraði sjö mörk í keppninni fyrir Chelsea og Barcelona, Hákon hefur skorað þrjú mörk fyrir Lille og Arnór tvö fyrir CSKA Moskva.

FCK var komið í 3:0 en fékk á sig tvö mörk á lokamínútum leiksins og sigurinn komst því í hættu í nokkrar mínútur. Liðið er komið með fjögur stig eftir fimm leiki í Meistaradeildinni og á því áfram möguleika á að komast í umspilið en til þess þarf að ná 24. sæti af 36 liðum í keppninni.

Einum öðrum leik er lokið í Meistaradeildinni í kvöld en Pafos og Mónakó skildu jöfn á Kýpur, 2:2.

