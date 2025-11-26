Viktor fjórði Íslendingurinn

Viktor Bjarki Daðason, hinn 17 ára gamli framherji FC Köbenhavn, varð í kvöld aðeins fjórði Íslendingurinn til að skora meira en eitt mark í Meistaradeild karla í fótbolta.
Viktor var í fyrsta sinn í byrjunarliði FCK þegar liðið tók á móti Kairat Almaty frá Kasakstan á Parken í Kaupmannahöfn.
Hann skoraði fyrsta markið í 3:2 sigri liðsins, eftir 26 mínútna leik og lék fram í uppbótartíma leiksins þegar honum var skipt af velli.
Þar með hefur Viktor skorað tvö mörk í fyrstu þremur leikjum sínum í Meistaradeildinni.
Eiður Smári Guðjohnsen, Hákon Arnar Haraldsson og Arnór Sigurðsson eru einu Íslendingarnir sem hafa leikið þann leik. Eiður skoraði sjö mörk í keppninni fyrir Chelsea og Barcelona, Hákon hefur skorað þrjú mörk fyrir Lille og Arnór tvö fyrir CSKA Moskva.
FCK var komið í 3:0 en fékk á sig tvö mörk á lokamínútum leiksins og sigurinn komst því í hættu í nokkrar mínútur. Liðið er komið með fjögur stig eftir fimm leiki í Meistaradeildinni og á því áfram möguleika á að komast í umspilið en til þess þarf að ná 24. sæti af 36 liðum í keppninni.
Einum öðrum leik er lokið í Meistaradeildinni í kvöld en Pafos og Mónakó skildu jöfn á Kýpur, 2:2.