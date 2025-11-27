Arnór Ingvi Traustason landsliðsmaður í knattspyrnu segir enga uppgjöf hjá sér þó staða Norrköping í umspilinu um sæti í sænsku úrvalsdeildinni sé svört.
Norrköping hafnaði í þriðja neðsta sæti deildarinnar og þurfti því að fara í umspil gegn Örgryte sem hafnaði í þriðja sæti B-deildarinnar.
Örgryte gerði sér lítið fyrir og vann fyrri leikinn í Gautaborg, 3:0, en sá seinni fer fram í Norrköping á laugardaginn. Arnór missti af fyrri leiknum vegna meiðsla og munar um minna en hann hefur verið í algjöru lykilhlutverki hjá sínu liði.
"Ég hef aldrei gefist upp og fer ekki að gera það núna. Ef einhver möguleiki er fyrir hendi - þá er það fjandans möguleiki. Ég mun gera allt sem ég get og er með allan fókus á laugardeginum," segir Arnór við Norrköpings Tidende.
Hann segir jafnframt að lið Norrköping geti sjálfu sér um kennt að hafa komið sér í þessa stöðu.
"Þú endar alltaf í þeirri stöðu sem þú verðskuldar og þetta er það sem við verðskuldum. Við höfum einfaldlega ekki verið nógu góðir. Það versta sem þú gerir í svona stöðu er að kenna í brjósti um sjálfan þig, en það er mjög fín lína á milli þess að líða þannig eða láta allt vaða," segir Arnór.
Ísak Andri Sigurgeirsson og Jónatan Guðni Arnarsson leika líka með Norrköping. Ísak hefur verið í stóru hlutverki í liðinu eins og Arnór og Jónatan hefur komið smám saman inn og fengið mörg tækifæri sem varamaður á sínu fyrsta ári hjá félaginu.