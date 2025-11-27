Hákon með stórleik í Evrópudeildinni - Brann náði í stig

Hákon Arnar Haraldsson landsliðsfyrirliði í knattspyrnu lagði upp tvö mörk fyrir Lille í kvöld þegar franska liðið sigraði Dinamo Zagreb frá Króatíu í Evrópudeildinni, 4:0, á heimavelli.
Hákon átti á 21. mínútu stórglæsilega sendingu í gegnum miðja vörn Króatanna og Felix Correia skoraði einn gegn markverðinum, 1:0.
Hákon var aftur á ferðinni á 70. mínútu þegar hann laumaði boltanum inn í vítateiginn á Hamza Igamane sem kom Lille í 3:0.
Hákoni var síðan skipt af velli á 84. mínútu og tveimur mínútum síðar bætti Benjamin Andre við marki fyrir franska liðið, 4:0.
Lille er þá komið með 9 stig úr fimm leikjum og er í kringum tíunda sætið af 36 liðum í keppninni.
Elías Rafn Ólafsson landsliðsmarkvörður mátti sætta sig við fyrsta tapið með Midtjylland í Evrópudeildinni, 2:1 gegn Roma á Ítalíu. Midtjylland er eftir sem áður á toppnum með 12 stig en liðið vann fyrstu fjóra leiki sína í keppninni.
Brann, undir stjórn Freys Alexanderssonar, mætti PAOK í Saloniki í Grikklandi og náði þar jafntefli, 1:1. Eggert Aron Guðmundsson þurfti að fara meiddur af velli hjá Brann á 77. mínútu en Sævar Atli Magnússon er frá keppni vegna meiðsla. Jiri Pavlenka markvörður PAOK kom í veg fyrir að Brann kæmist yfir á 17. mínútu þegar hann varði vítaspyrnu frá Emil Kornvig. Kornvig svaraði fyrir það með því að jafna, 1:1, á 89. mínútu. Brann er með 8 stig og í kringum fimmtánda sætið.
Donyell Malen skoraði bæði mörk Aston Villa sem vann Young Boys frá Sviss, 2:1, í Birmingham. Villa náði þar með Midtjylland að stigum á toppi deildarinnar.
Önnur úrslit:
Aston Villa - Young Boys 2:1
Porto - Nice 3:0
Fenerbahce - Ferencváros 1:1
Feyenoord - Celtic 1:3
Ludogorets - Celta Vigo 3:2
Viktoria Plzen - Freiburg 0:0
Níu leikir til viðbótar hefjast klukkan 20.
Gísli Gottskálk Þórðarson kom inn á eftir 74 mínútur hjá Lech Poznan frá Póllandi í sigri gegn Lausanne frá Sviss í Sambandsdeildinni, 2:0. Lech er í efri hluta deildarinnar með sex stig úr fjórum leikjum.
Önnur úrslit:
AZ Alkmaar - Shelbourne 2:0
Hamrun Spartans - Lincoln Red Imps 3:1
Omonia Nikósía - Dynamo Kiev 2:0
Raków - Rapid Vín 4:1
Sigma Olomouc - Celje 2:1
Slovan Bratislava - Rayo Vallecano 2:1
Universitatea Craiova - Mainz 1:0
Zrinjski Mostar - Häcken 2:1