„Hann er besti miðjumaður í heimi“

Vitinha átti stórleik í gær.
Vitinha átti stórleik í gær. AFP/Franck Fife

Thomas Frank, knattspyrnustjóri Tottenham, hrósaði portúgalska miðjumanninum Vitinha í hástert eftir leik París SG og Tottenham í 5. umferð Meistaradeildarinnar í París í gær.

Leiknum lauk með sigri París SG, 5:3, en Vitinha átti sannkallaðan stórleik fyrir Evrópumeistarana og skoraði þrennu í leiknum.

Tottenham komst tvívegis yfir í leiknum, 1:0 og 2:1, en Vitinha átti stóran þátt í sigri franska liðsins.

„Vitinha er besti miðjumaður í heimi í dag,“ sagði Thomas Frank í samtali við fjölmiðla eftir leikinn.

„Hann hlýtur Gullknöttinn á næsta ári,“ bætti Frank við en miðjumaðurinn hefur skorað fimm mörk og lag upp önnur sjö mörk í 18 leikjum í öllum keppnum á tímabilinu.

mbl.is
