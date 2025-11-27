Íslenski táningurinn bætti met Lamine Yamals

Knattspyrnumaðurinn Viktor Bjarki Daðason var hógværðin uppmáluð í gær þrátt fyrir að hafa átt stóran þátt í sigri FC Köbenhavn gegn Kairat Almaty í 5. umferð Meistaradeildarinnar á Parken í Kaupmannahöfn.
Leiknum lauk með naumum sigri Köbenhavn, 3:2, en Viktor Bjarki skoraði fyrsta mark danska liðsins á 26. mínútu og kom sínu liði yfir í leiknum.
Hann lék fyrstu 90 mínútur leiksins en þetta var hans annað mark í Meistaradeildinni á tímabilinu og varð hann um leið yngsti leikmaður í sögu Meistaradeildarinnar til þess að skora tvívegis á þessu stigi keppninnar.
Lamine Yamal, stórstjarna Barcelona, átti metið og var Viktor spurður út í þetta í viðtali við FC Köbenhavn eftir leikinn.
„Það hljómar vel þó markmiðið mitt í dag hafi ekki verið að slá einhver met heldur miklu frekar að hjálpa liðinu,“ sagði Viktor Bjarki.
„Það er gaman og hljómar vel að vera methafi en ég er fyrst og fremst sáttur með það að hafa hjálpað liðinu,“ bætti Viktor Bjarki við.