Forsetinn úrskurðaður í sex mánaða keppnisbann

Juan Sebastián Verón, forseti argentínska knattspyrnufélagsins Estudiantes og landsliðsmaður þjóðarinnar um árabil, hefur verið úrskurðaður í sex mánaða keppnisbann af argentínska knattspyrnusambandinu.
Þetta tilkynnti argentínska knattspyrnusambandið á samfélagsmiðlum sínum en Verón neitaði að standa heiðursvörð fyrir leikmenn Rosario Central sem urðu deildarmeistarar á dögunum.
Verón neitaði að standa heiðursvörð þar sem hann vildi mótmæla nýrri reglubreytingu í efstu deild Argentínu.
Breytingin var mjög óvænt og átti sér stað í síðustu viku en efstu deildinni er skipt upp í tvær deildir, Promedios og Apertura.
Rosario Central var krýnt deildarmeistari með hæsta samanlagða stigafjöldann úr deildunum tveimur, þrátt fyrir að hafna í fjórða sæti Promedios-deildarinnar.
Þá voru allir leikmenn Estudiantes úrskurðaðir í tveggja leikja bann en þeir munu taka út leikbannið á næstu leiktíð og mun það dreifast yfir tímabilið.
Veron, sem er fimmtugur, lék m.a. með Manchester United, Chelsea, Inter Mílanó, Lazio, Parma og Sampdoria á löngum ferli, sem og 72 landsleiki fyrir Argentínu.