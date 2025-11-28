Íþróttir | Fótbolti | mbl | 28.11.2025 | 12:20 | Uppfært 13:44

Forsetinn úrskurðaður í sex mánaða keppnisbann

Juan Sebastián Véron.
Juan Sebastián Véron. AFP/Juan Mabromata

Juan Sebastián Verón, forseti argentínska knattspyrnufélagsins Estudiantes og landsliðsmaður þjóðarinnar um árabil, hefur verið úrskurðaður í sex mánaða keppnisbann af argentínska knattspyrnusambandinu.

Þetta tilkynnti argentínska knattspyrnusambandið á samfélagsmiðlum sínum en Verón neitaði að standa heiðursvörð fyrir leikmenn Rosario Central sem urðu deildarmeistarar á dögunum.

Verón neitaði að standa heiðursvörð þar sem hann vildi mótmæla nýrri reglubreytingu í efstu deild Argentínu.

Óvænt reglugerðarbreyting

Breytingin var mjög óvænt og átti sér stað í síðustu viku en efstu deildinni er skipt upp í tvær deildir, Promedios og Apertura.

Rosario Central var krýnt deildarmeistari með hæsta samanlagða stigafjöldann úr deildunum tveimur, þrátt fyrir að hafna í fjórða sæti Promedios-deildarinnar.

Þá voru allir leikmenn Estudiantes úrskurðaðir í tveggja leikja bann en þeir munu taka út leikbannið á næstu leiktíð og mun það dreifast yfir tímabilið.

Veron, sem er fimmtugur, lék m.a. með Manchester United, Chelsea, Inter Mílanó, Lazio, Parma og Sampdoria á löngum ferli, sem og 72 landsleiki fyrir Argentínu.

mbl.is
Fleira áhugavert
Vegfarendur leita skjóls í gestastofunni Daði: „Ég held að þetta komi á hárréttum tíma“ Farbannið framlengt um þrjá mánuði Reksturinn ekki tryggður: „Staðan er mjög alvarleg“
Fleira áhugavert
Seðlabankinn mun ekki flýta vaxtaákvörðun Landsréttur staðfesti sýknu Alberts Farbannið framlengt um þrjá mánuði Hagræðingartillögur kynntar í borginni
Loka