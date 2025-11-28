Lagði upp mark í Danmörku

Íþróttir | Fótbolti | mbl | 28.11.2025 | 20:07

Kristall Máni Ingason er sóknartengiliður í liði Sönderjyske.
Kristall Máni Ingason lagði upp annað marka Sönderjyske þegar liðið gerði jafntefli við Viborg, 2:2, í dönsku úrvalsdeildinni í knattspyrnu í kvöld.

Mads Agger, sem skoraði fyrsta mark leiksins, kom Sönderjyske í 2:0 eftir sendingu Kristals Mána á 53. mínútu. En Viborg svaraði strax og jafnaði síðan skömmu fyrir leikslok.

Daníel Leó Grétarsson lék allan leikinn í vörn Sönderjyske og Kristall Máni lék fyrstu 64 mínúturnar. Rúnar Þór Sigurgeirsson leikur ekki meira á tímabilinu eftir að hafa slitið krossband í hné í haust.

Sönderjyske er með 26 stig í fimmta sæti deildarinnar, tveimur stigum á eftir FC Köbenhavn sem er í fjórða sæti.

Ísak Snær Þorvaldsson lék allan leikinn með Lyngby sem tapaði 1:0 fyrir Hilleröd á útivelli í toppslag B-deildinni. Liðin eru jöfn með 32 stig á toppi deildarinnar eftir þessi úrslit en Lyngby er efst á markatölu.

