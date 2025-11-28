Real Madrid hefur ekki áhuga á miðverði Liverpool

Forráðamenn knattspyrnuliðs Real Madrid á Spáni hafa ekki áhuga á Ibrahima Konaté, miðverði Englandsmeistara Liverpoool.
Það er The Athletic sem greinir frá þessu en Konaté, sem er 26 ára gamall, hefur verið sterklega orðaður við Real Madrid undanfarna mánuði.
Samningur Konaté á Anfield rennur út í sumar og hefur hann ekki viljað skrifa undir nýjan samning við félagið.
Eins og sakir standa getur hann því farið frítt frá félaginu næsta sumar og var Real Madrid sagður líklegur áfangastaður.
Forráðamenn Liverpool hafa gert Konaté nokkur samningstilboð og greindi Sky Sports frá því á dögunum að nýjasta tilboð Liverpool væri það síðasta sem félagið myndi bjóða honum.