Skoraði sigurmarkið á Ítalíu

Kristófer Jónsson var hetja ítalska knattspyrnuliðsins Triestina í kvöld þegar hann skoraði sigurmarkið í leik gegn Pro Patria, 2:1.
Liðin leika í C-deildinni og Kristófer hefur verið í stóru hlutverki hjá Triestina í vetur og spilað alla leikina á miðjunni. Markið skoraði hann á 87. mínútu og það er hans fyrsta á tímabilinu.
Markús Páll Ellertsson er einnig í leikmannahópi Triestina en hann sat á varamannabekknum allan tímann í kvöld.
Þrátt fyrir sigurinn er Triestina á botninum með mínus fimm stig en liðið þurfti að hefja keppni með 23 stig í mínus vegna fjárhagsvandræða. Að öðrum kosti væri það um miðja deild.