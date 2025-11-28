Íþróttir | Fótbolti | mbl | 28.11.2025 | 21:33

Skoraði sigurmarkið á Ítalíu

Kristófer Jónsson í leik með Triestina.
Kristófer Jónsson í leik með Triestina. Ljósmynd/Triestina

Kristófer Jónsson var hetja ítalska knattspyrnuliðsins Triestina í kvöld þegar hann skoraði sigurmarkið í leik gegn Pro Patria, 2:1.

Liðin leika í C-deildinni og Kristófer hefur verið í stóru hlutverki hjá Triestina í vetur og spilað alla leikina á miðjunni. Markið skoraði hann á 87. mínútu og það er hans fyrsta á tímabilinu.

Markús Páll Ellertsson er einnig í leikmannahópi Triestina en hann sat á varamannabekknum allan tímann í kvöld.

Þrátt fyrir sigurinn er Triestina á botninum með mínus fimm stig en liðið þurfti að hefja keppni með 23 stig í mínus vegna fjárhagsvandræða. Að öðrum kosti væri það um miðja deild.

mbl.is
