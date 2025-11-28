Íþróttir | Fótbolti | mbl | 28.11.2025 | 22:55

Skoruðu tvisvar í uppbótartíma - fyrri úrslitaleikur markalaus

Irene Paredes og Klara Bühl í baráttu um boltann í …
Irene Paredes og Klara Bühl í baráttu um boltann í Kaiserslautern í kvöld. AFP/Thomas Kienzle

Ekkert mark var skorað í fyrri úrslitaleik Þýskalands og Spánar um meistaratitil Þjóðadeildar kvenna í fótbolta í kvöld.

Leikur liðanna í Kaiserslautern endaði 0:0 og seinni viðureignin fer fram í Madríd á þriðjudagskvöldið.

Frakkar sigruðu Svía, 2:1, í fyrri leik liðanna um bronsverðlaunin í Reims í kvöld.

Sakina Karchaoui kom Frökkum yfir úr vítaspyrnu í uppbótartíma fyrri hálfleiks en Stina Blackstenius jafnaði fyrir Svía á 67. mínútu.

Þegar allt stefndi í jafntefli lagði Karchaoui upp sigurmark Frakka fyrir Griedge Mbock á sjöttu mínútu uppbótartímans.

Liðin mætast aftur í Stokkhólmi á þriðjudagskvöldið.

mbl.is
Fleira áhugavert
Daði: „Ég held að þetta komi á hárréttum tíma“ Brunavarnarkerfin voru biluð Daði um nýju lánin: „Almennt séð er ég jákvæður“ „Það má segja að hér ríki eins konar þjóðarsorg“
Fleira áhugavert
Fylgjast ekki með tímunum sem falla niður í skólum „Það má segja að hér ríki eins konar þjóðarsorg“ Reksturinn ekki tryggður: „Staðan er mjög alvarleg“ Hagræðingartillögur kynntar í borginni
Loka