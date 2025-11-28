Skoruðu tvisvar í uppbótartíma - fyrri úrslitaleikur markalaus

Ekkert mark var skorað í fyrri úrslitaleik Þýskalands og Spánar um meistaratitil Þjóðadeildar kvenna í fótbolta í kvöld.
Leikur liðanna í Kaiserslautern endaði 0:0 og seinni viðureignin fer fram í Madríd á þriðjudagskvöldið.
Frakkar sigruðu Svía, 2:1, í fyrri leik liðanna um bronsverðlaunin í Reims í kvöld.
Sakina Karchaoui kom Frökkum yfir úr vítaspyrnu í uppbótartíma fyrri hálfleiks en Stina Blackstenius jafnaði fyrir Svía á 67. mínútu.
Þegar allt stefndi í jafntefli lagði Karchaoui upp sigurmark Frakka fyrir Griedge Mbock á sjöttu mínútu uppbótartímans.
Liðin mætast aftur í Stokkhólmi á þriðjudagskvöldið.