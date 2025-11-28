Íþróttir | Fótbolti | mbl | 28.11.2025 | 11:55

Vill vera áfram í Brasilíu

Carlo Ancelotti.
Carlo Ancelotti. AFP/Sameer Al-Doumy

Carlo Ancelotti, þjálfari brasilíska karlalandsliðsins í fótbolta, vill stýra liðinu áfram og fram yfir heimsmeistaramótið 2026 sem fram fer í Bandaríkjunum, Mexíkó og Kanada.

Það er ESPN sem greinir frá þessu en Ancelotti, sem er 66 ára gamall, tók við þjálfun liðsins í maí á þessu ári.

Hann skrifaði fyrst undir samning sem rennur út eftir HM næsta sumar en í frétt ESPN kemur fram að viðræður um að halda samstarfinu áfram séu nú í gangi.

Ancelotti, sem er ítalskur, hefur stýrt stórliðum á borð við Juventus, AC Milan, París SG, Real Madrid og Bayern München á þjálfaraferlinum en er að öllum líkindum hættur í félagsliðaþjálfun.

mbl.is
Fleira áhugavert
Ók með konu á vélarhlífinni Endurgreiðslur 5,3 milljarðar í ár Slökkvistarfi lokið: 128 hið minnsta látnir Talsvert uppnám eftir að vinsæll kennari var rekinn
Fleira áhugavert
Lögmaður Alberts: „Þetta er rétt niðurstaða“ Trump við blaðakonu: „Ertu heimsk?“ Seðlabankinn mun ekki flýta vaxtaákvörðun Reksturinn ekki tryggður: „Staðan er mjög alvarleg“
Loka