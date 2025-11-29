Andri Lucas skoraði gegn Hollywood-liðinu

Andri Lucas Guðjohsen var á skotskónum í dramatísku jafntefli milli Blackburn og Hollywood-liðsins Wrexham, 1:1, í 18. umferð 1. deildar Englands í knattspyrnu.
Andri Lucas var ekki lengi að skora fyrsta mark leiksins en hann gerði það á 13. mínútu leiksins. Andri hefur nú skorað fimm mörk í 13 leikjum á þessari leiktíð.
Allt benti til þess að snemmt mark Andra yrði sigurmark leiksins en á fimmtu mínútu uppbótartíma jafnaði Max Cleworth metin og þurftu liðin því að sætta sig við jafntefli.
Blackburn situr nú í 18. sæti deildarinnar með 20 stig á meðan Wrexham er í 9. sæti með 26 stig.