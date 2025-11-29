Bandaríkin fór létt með Ítalíu

Bandaríska kvennalandsliðið pakkaði saman Ítalíu, 3:0, í vináttuleik þjóðanna í knattspyrnu kvenna í Flórída í nótt.
Eins og staðan er núna eru Bandaríkin í öðru sæti heimslista FIFA á meðan Ítalía er í 12. sæti. Íslenska landsliðið er ekki langt á eftir þessum þjóðum, þar sem það situr í 17. sæti heimslistans.
Olivia Moultrie skoraði fyrsta mark leiksins á annarri mínútu og voru Bandaríkin því einu marki yfir í hálfleik. Catarina Macario, leikmaður Chelsea, bætti síðan við tveimur mörkum um miðjan seinni hálfleikinn og öruggur sigur Bandaríkjakvenna niðurstaðan.
Hinum megin á hnettinum mættust Japan og Kanada þar sem heimakonur sóttu öruggan sigur, 3:0.
Momoko Tanikwa, leikkona Bayern Munchen, skoraði eina mark fyrri hálfleiksins og í seinni skoruðu Aoba Fujino og Mina Tanaka. Japan er í áttunda sæti heimslista FIFA og Kanada er einu sæti fyrir neðan.