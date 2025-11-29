Íþróttir | Fótbolti | mbl | 29.11.2025 | 15:00

Dramatískt jafntefli á Englandi

Benoný Breki Andrésson var í byrjunarliði Stockport í dag.
Benoný Breki Andrésson og félagar hans í Stockport sóttu dramatískt jafntefli gegn Barnsley, 1:1, í 18. umferð 2. deildar Englands í knattspyrnu í dag.

Stockport gat með sigri í dag komið sér upp í fyrsta sæti deildarinnar en liðið situr nú í þriðja sæti með 29 stig.

Barnsley skoraði fyrsta mark leiksins og kom það á 27. mínútu leiksins. Barnsley var því yfir í hálfleik og Stockport reyndi hvað það gat að koma sér aftur inn í leikinn. 

Það gekk á lokamínútu leiksins þegar Callum Connolly kom boltanum í netið. Fleiri urðu mörkin ekki og þurftu liðin að sætta sig við jafntefli. 

Benoný var í byrjunarliði Stockport í dag en var tekinn af velli í seinni hálfleik. Benoný gekk til liðs við Stockport á seinustu leiktíð og hefur skorað fjögur mörk fyrir félagið.

