Eiður Smári: Mér er illt alls staðar

Eiður Smári Guðjohnsen ræddi um lífið eftir fótboltaferilinn í hlaðvarpinu Dr. Football í gær.
Eiður átti farsælan feril og spilaði með stórliðum Barcelona og Chelsea svo eitthvað sé nefnt. Hann spilaði 211 leiki í ensku úrvalsdeildinni, 72 í spænsku 1. deildinni og 88 á að baki landsleiki.
Hjörvar Hafliðason þáttastjórnandi ræddi við Eið og Albert Ingason um heilsu leikmanna eftir ferilinn og hvernig það er farið að hugsa betur um leikmenn svo þeir geti hreyft sig eðlilega eftir að þeir hætta í fótbolta. „Þú ert kannski fyrsta kynslóð leikmanna sem labbar eðlilega eftir ferilinn,“ spurði Hjörvar.
„Þú hefur ekki séð mig skokka er það? Það er ástæða fyrir því, mér er illt alls staðar. Ég get ekki farið út að hlaupa,“ sagði Eiður Smári og taldi svo upp nokkur meiðsli sem hann er að glíma við:
„Hægra hnéð á mér, ég er með brjóskskemmd, liðþófinn er eiginlega alveg farinn og svo fékk ég beinmar eftir að ég skall í gólfið í skvassi fyrir ári síðan.“