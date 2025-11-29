Landsliðsmaðurinn lagði upp sigurmarkið á Ítalíu

Mikael Egill Ellertsson lagði upp sigurmark Genoa gegn Verona, 2:1, í 13. umferð efstu deildar Ítalíu í knattspyrnu í dag.
Mikael Egill var í byrjunarliði Genoa í dag og með sigrinum í dag kom Genoa sér upp úr fallsæti þar sem liðið situr nú í 15. sæti deildarinnar með 11 stig.
Það var Verona sem skoraði fyrsta mark leiksins en það kom á 21. mínútu. Stuttu seinna kom Lorenzo Colombo boltanum í netið og jafnaði metin. Genoa skoraði síðan aftur í byrjun seinni hálfleiks en markið var tekið af vegna rangstöðu.
Stuttu eftir það lagði Mikael Egill boltann fyrir Morten Thorsby sem kom boltanum í netið sem reyndist vera sigurmarkið.
Mikeal gekk í raðir Genoa á þessari leiktíð þar sem hann hefur skorað eitt mark og lagt upp eitt.