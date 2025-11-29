Íþróttir | Fótbolti | mbl | 29.11.2025 | 12:30

Neymar hetjan þrátt fyrir alvarleg meiðsli

Neymar var svo sannarlega hetja Santos í nótt er hann …
Neymar var svo sannarlega hetja Santos í nótt er hann kom liðinu upp úr fallsæti. AFP/Nelson Almedia

Neymar, sem hafði meiðst alvarlega á hné á dögunum, var hetjan í sigri Sporting Recife, 3:0, í 36. umferð efstu deildar Brasilíu í knattspyrnu í nótt.

Með þessum sigri kom Santos sér upp úr fallsæti þegar aðeins tveir leikir eru eftir af leiktíðinni. 

Neymar spilaði ekki í seinasta leik með Sporting þar sem hann hafði meiðst alverlega á hné og sögðu læknar að hann væri frá út tímabilið. Einnig var talið að hann yrði enn frá vegna meiðsla þegar heimsmeistaramót karla færi fram næsta sumar.

Neymar lét það ekki trufla sig og að sögnum brasilískra miðla var Neymar sprautað með verkjalyfjum svo hann gæti tekið þátt án þess að finna fyrir miklum sársauka.

Neymar átti síðan frábæran leik þar sem hann skoraði fyrsta markið og lagði seinna upp þriðja mark Santos og var besti leikmaður vallarins.

mbl.is
