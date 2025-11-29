Íþróttir | Fótbolti | mbl | 29.11.2025 | 15:40

Óttar á skotskónum á Ítalíu

Óttar Magnús skoraði eina mark Renete í dag.
Óttar Magnús skoraði eina mark Renete í dag. Ljósmynd/@oaklandrootssc

Óttar Magnúss Karlsson var á skotskónum í dag er Renete mátti þola tap gegn Arizgnano, 2:1, í 16. umferð 2. deildar Ítalíu í knattspyrnu í dag.

Óttar byrjaði á varamannabekk Renete í dag en var skipt inn á völlinn í hálfleik en þá var Arzignano einu marki yfir. Óttar var ekki lengi að jafna metin því aðeins sex mínútum seinna kom hann boltanum í netið. Sigurmark Arzignano kom síðan á 70. mínútu og fleiri urðu mörkin ekki.

Óttar og félagar hans í Renete sitja því í 9. sæti deildarinnar með 20 stig.

Óttar gekk í raðir Renete á þessari leiktíð og hefur nú skorað tvö mörk í öllum keppnum með liðinu.

mbl.is
Fleira áhugavert
„Þetta er gjörsamlega borðleggjandi tillaga“ Fylgjast ekki með tímunum sem falla niður í skólum Talsvert uppnám eftir að vinsæll kennari var rekinn Lögregla sótti dreng eftir langa bið eftir strætó
Fleira áhugavert
„Það má segja að hér ríki eins konar þjóðarsorg“ Fylgjast ekki með tímunum sem falla niður í skólum Forsendur fyrir rekstri fréttastofu að bresta Segir lýðræðislegt hlutverk fjölmiðla í hættu