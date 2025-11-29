Óttar á skotskónum á Ítalíu

Óttar Magnúss Karlsson var á skotskónum í dag er Renete mátti þola tap gegn Arizgnano, 2:1, í 16. umferð 2. deildar Ítalíu í knattspyrnu í dag.
Óttar byrjaði á varamannabekk Renete í dag en var skipt inn á völlinn í hálfleik en þá var Arzignano einu marki yfir. Óttar var ekki lengi að jafna metin því aðeins sex mínútum seinna kom hann boltanum í netið. Sigurmark Arzignano kom síðan á 70. mínútu og fleiri urðu mörkin ekki.
Óttar og félagar hans í Renete sitja því í 9. sæti deildarinnar með 20 stig.
Óttar gekk í raðir Renete á þessari leiktíð og hefur nú skorað tvö mörk í öllum keppnum með liðinu.