Vafasamur dómur FIFA tryggir að Ronaldo spili fyrstu leiki heimsmeistarmótsins

FIFA gaf frá sér tilkynningu á dögunum þar sem kom fram að stórstjarnan Cristiano Ronaldo fái að taka þátt í fyrstu leikjum Portúgals á heimsmeistaramóti karla í knattspyrnu næsta sumar þrátt fyrir að hafa fengið þriggja leikja bann gegn Írlandi, en útskýringin er afar vafasöm.
Eins og flestir muna eftir þá var Ronaldo rekinn af velli í viðureign Portúgals og Írlands í undankeppni heimsmeistaramóts karla í knattspyrnu á dögunum og var úrskurðaður í þriggja leikja bann.
Hann tók því ekki þátt í síðasta leik Portúgals í undankeppninni gegn Armeníu þar sem Portúgal pakkaði Armeníu saman, 8:2.
Hins vegar var ákveðið að eins leikja bann væri nægileg refsing þar sem þetta var í fyrsta sinn sem Ronaldo fékk beint rautt spjald með landsliðinu á rúmum 20 ára ferli.
Það sem er vafasamt við þá ákvörðun hins vegar er það að armenski leikmaðurinn Tigran Barseghyan fékk beint rautt spjald í leik gegn Írlandi sem fór fram um miðjan október. Eins og Ronaldo hafði hann aldrei fengið beint rautt spjald á ferlinum og var dæmdur í þriggja leikja bann.
En þegar komið var að því að skoða þann dóm frekar var honum ekki breytt og Barseghyan gat því ekki leikið með Armeníu það sem eftir var undankeppninnar. Ronaldo slapp því við lengra bann á meðan Baraseghyan gerði það ekki.
Þarna er klárlega eitthvað gruggugt í gangi en það sem margir telja að spili inn í ákvörðun FIFA er það að Ronaldo er vinsælasti íþróttamaður heims, þar sem stjarnan er með um 670 milljónir fylgjenda á Instagram sem er mesti fjöldi fylgjenda á miðlinum. Áhorf á landsliði Portúgals og á mótinu yfir höfuð myndi þar með minnka ef stórstjarnan tæki ekki þátt.
Ronaldo mun því taka þátt á sínu 6. heimsmeistaramóti næsta sumar án nokkurra vandræða þrátt fyrir afar skrítinn dóm.