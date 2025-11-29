Vildi vernda Viktor eftir útreiðina sem Orri fékk

Jacob Neestrup, knattspyrnustjóri FC Köbenhavn, hrósaði Viktori Bjarka Daðasyni í hástert eftir leik FCK og Kairat Almaty í 5. umferð Meistaradeildarinnar í Kaupmannahöfn á miðvikudaginn.
Viktor var í byrjunarliði FCK í Meistaradeildinni í fyrsta sinn á tímabilinu og kom sínu liði yfir strax á 26. mínútu en leiknum lauk með sigri danska liðsins, 3:2.
Viktor er einungis 17 ára gamall en hefur þrátt fyrir það skoraði tvívegis í Meistaradeildinni á tímabilinu og er hann sá yngsti í sögu keppninnar til þess að skora tvívegis á þessu stigi Meistaradeildarinnar.
„Frammistaða Viktors segir allt sem segja þarf. Hún var fullkomin og hann var frábær. Hann steig ekki feilspor allan leikinn,“ sagði Neestrup í samtali við danska miðilinn Bold.
Stuðningsmenn FCK hafa kallað eftir því að Viktor fái fleiri tækifæri í byrjunarliðinu en danski þjálfarinn hefur farið sparlega með Íslendinginn unga.
„Það er erfitt að spila hérna því væntingarnar og kröfurnar eru svo háar. Þannig er það bara og við fögnum því en það er ekki alltaf dans á rósum. Ef hlutirnir eru ekki að falla með þér þarftu að hafa ansi harðan skráp,“ sagði Neestrup.
Neestrup minntist svo á Orra Stein Óskarsson, fyrirliða íslenska karlalandsliðsins, sem sló í gegn með FCK á árunum 2022 til ársins 2024 áður en hann var seldur til Real Sociedad á Spáni fyrir 20 milljónir evra.
„Kannski hefði ég átt að spila Viktori meira og mögulega hefði það gengið vel, en ef ekki, þá hefði 17 ára strákar getað lent í hringiðunni á allri umfjöllun tengdri liðinu.
Ég man þegar Orri var hérna fyrir þremur árum síðan. Við vorum í basli þegar ég tók við liðinu. Hann spilaði nokkra leiki þar sem hann klikkaði á nokkrum góðum færum og tapaði nokkrum boltum. Grátkórinn átti það til að taka hann fyrir.
Það var erfitt að horfa upp á það og ég lærði af mistökunum sem ég gerði þá. Ef við værum búnir að vinna 15 leiki í röð þá hefði Viktor eflaust spilað miklu meira. Það er ekki staðan núna og við höfum því reynt að passa upp á hann. Ef hann heldur samt áfram að spila eins og hann hefur verið að gera verður erfitt að halda honum frá byrjunarliðinu,“ bætti Neestrup við.