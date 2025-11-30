Íþróttir | Fótbolti | mbl | 30.11.2025 | 22:55

Húnvetningar fagna fyrsta landsmeistaranum

Hilmir Rafn Mikaelsson, til vinstri, í leik með 21-árs landsliðinu.
Hilmir Rafn Mikaelsson, til vinstri, í leik með 21-árs landsliðinu. mbl.is/Karítas Sveina Guðjónsdóttir

Húnvetningar eru ánægðir með sigur Viking frá Stavanger í norsku úrvalsdeildinni í knattspyrnu en félagið var krýndur norskur meistari eftir lokaumferð deildarinnar síðdegis í dag, í fyrsta sinn í 34 ár.

Með liðinu leikur Hilmir Rafn Mikaelsson, framherji 21-árs landsliðs Íslands, en hann lék til 14 ára aldurs með Kormáki frá Hvammstanga. Þá fór hann til Fjölnis og í atvinnumennsku þremur árum síðar.

Aðdáendasíða Kormáks er mjög virk á Facebook, sérstaklega á meðan Íslandsmótið í knattspyrnu stendur yfir, en þar er sigri norsku Víkinganna fagnað í kvöld og Hilmari óskað til hamingju með titilinn.

Eftir því sem okkar tölfræðingar segja þá er Hilmir fyrsti landsmeistarinn úr grasrótarstarfi Húnaþings og því fögnum við langt fram á kvöld!“ segir í færslu á síðunni.

