Húnvetningar fagna fyrsta landsmeistaranum

Húnvetningar eru ánægðir með sigur Viking frá Stavanger í norsku úrvalsdeildinni í knattspyrnu en félagið var krýndur norskur meistari eftir lokaumferð deildarinnar síðdegis í dag, í fyrsta sinn í 34 ár.
Með liðinu leikur Hilmir Rafn Mikaelsson, framherji 21-árs landsliðs Íslands, en hann lék til 14 ára aldurs með Kormáki frá Hvammstanga. Þá fór hann til Fjölnis og í atvinnumennsku þremur árum síðar.
Aðdáendasíða Kormáks er mjög virk á Facebook, sérstaklega á meðan Íslandsmótið í knattspyrnu stendur yfir, en þar er sigri norsku Víkinganna fagnað í kvöld og Hilmari óskað til hamingju með titilinn.
„Eftir því sem okkar tölfræðingar segja þá er Hilmir fyrsti landsmeistarinn úr grasrótarstarfi Húnaþings og því fögnum við langt fram á kvöld!“ segir í færslu á síðunni.