Í úrslitaleik eftir magnaðan útisigur

Íslendingaliðið Aalesund er komið í úrslitaleik í umspilinu um sæti í norsku úrvalsdeildinni í knattspyrnu eftir ótrúlegan útisigur á Kongsvinger, 5:4, í framlengdum leik í dag.
Kongsvinger endaði í þriðja sæti B-deildarinnar en Aalesund í fimmta, þannig að þetta var þriðji leikur Aalesund en sá fyrsti hjá Kongsvinger.
Íslendingarnir í Aalesund byrjuðu báðir á bekknum en Davíð Snær Jóhannsson kom inn á eftir 69 mínútur og Ólafur Guðmundsson þegar tíu mínútur voru eftir af framlengingu.
Aalesund var 3:2 yfir í hálfleik og komst í 4:2 í byrjun síðari hálfleiks. Kongsvingere náði hins vegar að jafna í 4:4 og því þurfti að framlengja.
Þar skoraði Philip Aukland sigurmark Aalesund, sem nú mætir Bryne í úrslitaleiknum um sæti í úrvalsdeildinni. Bryne endaði í 14. og þriðja neðsta sæti úrvalsdeildar í ár.