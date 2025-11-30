Íþróttir | Fótbolti | mbl | 30.11.2025 | 15:38

Í úrslitaleik eftir magnaðan útisigur

Davíð Snær Jóhannsson og samherjar í Aalesund eru komnir í …
Davíð Snær Jóhannsson og samherjar í Aalesund eru komnir í úrslitaleikinn í umspilinu. Ljósmynd/Jon Forberg

Íslendingaliðið Aalesund er komið í úrslitaleik í umspilinu um sæti í norsku úrvalsdeildinni í knattspyrnu eftir ótrúlegan útisigur á Kongsvinger, 5:4, í framlengdum leik í dag.

Kongsvinger endaði í þriðja sæti B-deildarinnar en Aalesund í fimmta, þannig að þetta var þriðji leikur Aalesund en sá fyrsti hjá Kongsvinger.

Íslendingarnir í Aalesund byrjuðu báðir á bekknum en Davíð Snær Jóhannsson kom inn á eftir 69 mínútur og Ólafur Guðmundsson þegar tíu mínútur voru eftir af framlengingu.

Aalesund var 3:2 yfir í hálfleik og komst í 4:2 í byrjun síðari hálfleiks. Kongsvingere náði hins vegar að jafna í 4:4 og því þurfti að framlengja.

Þar skoraði Philip Aukland sigurmark Aalesund, sem nú mætir Bryne í úrslitaleiknum um sæti í úrvalsdeildinni. Bryne endaði í 14. og þriðja neðsta sæti úrvalsdeildar í ár.

mbl.is
Fleira áhugavert
„Ætti kannski ekki að koma á óvart“ Lögregla sótti dreng eftir langa bið eftir strætó Magnúsi Hlyni sagt upp: „Maður er svekktur“ Þaggað niður í manni sem krafðist ábyrgðar
Fleira áhugavert
„Ætti kannski ekki að koma á óvart“ Vegir líklega flughálir Stöðva afgreiðslu allra hælisumsókna Lögregla sótti dreng eftir langa bið eftir strætó