Leikurinn stöðvaður og Íslendingaliðið féll

Íslendingaliðið Norrköping gerði markalaust jafntefli við Örgryte á heimavelli í gær í seinni viðureign liðanna í umspili um sæti í sænsku úrvalsdeildinni í knattspyrnu.
Í fyrri leik liðanna fór Örgryte með þriggja marka sigur af hólmi, 3:0, og því er Norrköping fallið úr efstu deild Svíþjóðar. Liðið endaði í 14. sæti af 16 liðum úrvalsdeildarinnar og þurfti því að mæta Örgryte frá Gautaborg sem hafnaði í þriðja sæti B-deildarinnar.
Arnór Ingvi Traustason og Ísak Andri Sigurgeirsson voru báðir í byrjunarliði Norrköping á meðan Jónatan Guðni Arnarsson var á varamannabekk liðsins. Jónatan kom síðan inn á fyrir Arnór á 74. mínútu.
Norrköping var töluvert meira með boltann allan leikinn en átti hins vegar erfitt með að koma sér í góð færi.
Þegar nokkrar mínútur voru eftir af venjulegum leiktíma voru aðdáendur Norrköping allt annað en sáttir með frammistöðu og þá sauð algjörlega upp úr.
Áhorfendur hentu blysum á völlinn og var leikurinn stöðvaður en flytja þurfti einn áhorfanda á sjúkrahús. Tæplega klukkutíma síðar var ákveðið að halda leik áfram. Ekki breytti það neinu þar sem þriggja marka forysta Örgryte reyndist of mikið fyrir Norrköping og fall Íslendingaliðsins niðurstaðan.