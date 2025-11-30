Íþróttir | Fótbolti | mbl | 30.11.2025 | 11:45 | Uppfært 12:03

Leikurinn stöðvaður og Íslendingaliðið féll

Arnór Ingvi Traustason hefur verið í lykilhlutverki hjá Norrköping.
Arnór Ingvi Traustason hefur verið í lykilhlutverki hjá Norrköping. mbl.is/Karítas Sveina Guðjónsdóttir

Íslendingaliðið Norrköping gerði markalaust jafntefli við Örgryte á heimavelli í gær í seinni viðureign liðanna í umspili um sæti í sænsku úrvalsdeildinni í knattspyrnu. 

Í fyrri leik liðanna fór Örgryte með þriggja marka sigur af hólmi, 3:0, og því er Norrköping fallið úr efstu deild Svíþjóðar. Liðið endaði í 14. sæti af 16 liðum úrvalsdeildarinnar og þurfti því að mæta Örgryte frá Gautaborg sem hafnaði í þriðja sæti B-deildarinnar.

Arnór Ingvi Traustason og Ísak Andri Sigurgeirsson voru báðir í byrjunarliði Norrköping á meðan Jónatan Guðni Arnarsson var á varamannabekk liðsins. Jónatan kom síðan inn á fyrir Arnór á 74. mínútu.

Norrköping var töluvert meira með boltann allan leikinn en átti hins vegar erfitt með að koma sér í góð færi.

Þegar nokkrar mínútur voru eftir af venjulegum leiktíma voru aðdáendur Norrköping allt annað en sáttir með frammistöðu og þá sauð algjörlega upp úr.

Áhorfendur hentu blysum á völlinn og var leikurinn stöðvaður en flytja þurfti einn áhorfanda á sjúkrahús. Tæplega klukkutíma síðar var ákveðið að halda leik áfram. Ekki breytti það neinu þar sem þriggja marka forysta Örgryte reyndist of mikið fyrir Norrköping og fall Íslendingaliðsins niðurstaðan.

 

 

 

mbl.is
Fleira áhugavert
Vegir líklega flughálir Þaggað niður í manni sem krafðist ábyrgðar Gul viðvörun vegna snjókomu „Ætti kannski ekki að koma á óvart“
Fleira áhugavert
Stöðva afgreiðslu allra hælisumsókna Byggðakvóti og línuívilnun skert: „Mikið áfall“ 600 þúsund krónum ríkari eftir ferð í Silfurskálann Hlakkar til að fara „varlega og vandlega“ með embættið