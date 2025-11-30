Íþróttir | Fótbolti | mbl | 30.11.2025 | 22:20

Myndskeið: Öryggi áhorfenda og leikmanna stefnt í hættu

Stuðningsmenn Ajax kveiktu í flugeldum í stúkunni snemma leiks gegn …
Stuðningsmenn Ajax kveiktu í flugeldum í stúkunni snemma leiks gegn Groningen. AFP/Olaf Kraak

Knattspyrnumaðurinn Brynjólfur Darri Willumsson var í byrjunarliði Groningen og spilaði sex mínútur í kvöld áður en leik liðsins gegn Ajax í hollensku úrvalsdeildinni var hætt.

Staðan var 0:0 þegar stuðningsmenn Ajax kveiktu í blysum og byrjuðu að skjóta flugeldum til heiðurs stuðningsmanni liðsins sem lést fyrr í mánuðinum.

Það er ótrúlegt hvað stuðningsmenn liðsins náðu mörgum blysum og flugeldum inn á leikvanginn því samkvæmt yfirlýsingu Ajax var leitað á fólki og í stúkunni fyrir leik.

„Leitað var á áhorfendum sem voru í viðkomandi hluta leikvangsins. Einnig voru notaðir hundar til að finna flugelda, bæði á leikvanginum áður en hann var opnaður og þegar áhorfendur komu. Gripið var til frekari fyrirbyggjandi aðgerða. Engu að síður tókst okkur ekki að koma í veg fyrir þetta ástand,“ stendur á heimasíðu Ajax.

„Ajax telur það sem gerðist á leikvanginum í kvöld vera algjörlega fáránlegt. Við biðjum alla sem urðu fyrir áhrifum af þessu á einhvern hátt afsökunar. Öryggi áhorfenda og leikmanna var stefnt í hættu. Það er óásættanlegt. Við höfnum þessari hegðun alfarið. Flugeldar eiga ekki heima á leikvanginum,“ stóð í yfirlýsingunni.

Leikurinn var stöðvaður.
Leikurinn var stöðvaður. AFP/Olaf Kraak

Leikurinn verður spilaður fyrir luktum dyrum næstkomandi þriðjudag.

Davy Klaassen leikmaður Ajax og flugeldi sem var kastað inn …
Davy Klaassen leikmaður Ajax og flugeldi sem var kastað inn á. AFP/Olaf Kraak
